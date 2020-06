Robert De Niro raggiunge Cate Blanchett in Armageddon Times, nuovo film di James Gray

News Cinema

Con loro vedremo anche Anne Hathaway, Donald Sutherland e Oscar Isaac.

Dopo la già confermata Cate Blanchett il cast di Armageddon Times, nuovo film di James Gray, si impreziosisce con altri attori del calibro di Robert de Niro, Donald Sutherland, Anne Hathaway e Oscar Isaac. Si tratta di un dramma in costume scritto dallo stesso cineasta, il quale in passato ha diretto film di notevole valore quali Two Lovers e I padroni della notte, entrambi interpretati da un bravissimo Joaquin Phoenix.

Armageddon Times sarà un progetto più personale del solito per James Gray, il quale ha basato la storia su molti episodi della sua infanzia, un racconto di amicizia, crescita e lealtà ambientato alla fine degli anni ’70 in un’America che sta per eleggere Presidente Ronald Reagan. Le riprese dovrebbero cominciare a New York appena la sicurezza riguardo la pandemia di COVID-19 garantirà di continuare la pre-produzione del lungometraggio.

Che dire del cast di Armageddon Times? Impossibile citare tutti i capolavori che questo gruppo di attori ha realizzato: basta pensare che solo il trio Blanchett/De Niro/Hathaway ha collezionato un totale di sedici candidature all’Oscar e ben cinque statuette ottenute. Mai nominata agli Academy Award invece l’icona Donald Sutherland, ma onestamente la sua carriera davvero non ha bisogno di riconoscimenti. Quelli che invece prima o poi otterrà Oscar Isaac, a nostro avviso uno degli attori più talentuosi della sua generazione.