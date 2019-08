Robert De Niro e Shia LaBeouf nel crime-movie After Exile

News Cinema

Alla regia Joshua Michael Stern, che lavorerà su una sceneggiatura tratta da una storia vera.

Robert De Niro e Shia LaBeouf saranno padre e figlio nel crime-movie After Exile, scritto da Anthony Thorne e Michael Tovo e basato sulle vicende realmente accadute a quest’ultimo. Al centro della vicenda Michael Delaney, appena uscito di prigione dopo aver ucciso un innocente durante una rapina. L’uomo è costretto a tornare alla sua vecchia vita per aiutare suo padre Ted, anch’egli ex-criminale a salvare il figlio più giovane dal destino che ha già rovinato la sua vita e quella di Michael. Dedito alla bottiglia e tormentato da rimorso, l’uomo dovrà allearsi col figlio maggiore per evitare la tragedia.

A dirigere After Exile sarà Joshua Michael Stern, autore qualche anno fa del biopic Jobs con Ashton Kutcher come protagonista. Le riprese del nuovo progetto cominceranno a Philadelphia il prossimo ottobre.

Sia LaBoeuf che De Niro hanno altri crime-movie in uscita più o meno imminente. Il primo ha infatti realizzato The Tax Collector ancora diretto da quel David Ayer con cui aveva già realizzato il war-movie Fury. De Niro è invece tornato a lavorare con Martin Scorsese in The Irishman, mega-produzione Netflix che aprirà in anteprima mondiale il prossimo New York Film Festival. L’attore premio Oscar per Il Padrino – Parte II e Toro scatenato ha anche un breve ruolo nell’attesissimo Joker diretto da Todd Phillips, che vedremo prestissimo al Festival di Venezia e poi subito dopo a quello di Toronto.