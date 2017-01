Robert De Niro è Bernie Madoff nel trailer del film HBO The Wizard of Lies

Bernie Madoff non è stato solo un truffatore di colossali proporzioni. Arrestato l'11 dicembre del 2008, l'anno un cui è esplosa, con l'esplosione della bolla dei mutui sub-prime, la crisi economica dalla quale non siamo ancora usciti, questo infido broker e consulente finanziario è diventato uno dei volti in carne e ossa delle speculazioni senza scrupoli del turbocapitalismo neoliberista costate carissimo alle loro vittime.

Era quindi inevitabile, in queste circostanze, che il mondo del cinema decidesse di riservare a Madoff (che già ha ispirato il personaggio di Alec Baldwin in Blue Jasmine, e che verrà interpretato da Richard Dreyfuss in una imminente serie tv della ABC) un "trattamento biopic": che, in questo caso, è prodotto dalla rete via cavo HBO e vede protagonosti Robert De Niro nei panni del truffatore e Michelle Pfeiffer in quelli di sua moglie.

Diretto dal Barry Levinson di Rain Man, Sesso & potere e il recente Rock the Kasbah, il film s'intitola The Wizard of Lies, ed esplora sia la distruzione delle vite di coloro che da Madoff sono stati truffati che quella della stessa famiglia del finanziere.

La HBO ha reso noto che The Wizard of Lies debutterà il prossimo maggio: e in molti sono già pronti a scommettere che questo significhi un passaggio sicuro al Festival di Cannes 2017.