Robert De Niro conferma che The Irishman arriverà anche nei cinema

Ospite del Marrakech Film Festival, Robert De Niro ha confermato che il prossimo The Irishman di Martin Scorsese avrà una distribuzione nelle sale cinematografiche oltre che essere trasmesso online su Netflix, che lo ha prodotto.

Questa la dichiarazione dell’attore: “Ne abbiamo parlato con Netflix. Faranno una presentazione del nostro film nella maniera in cui andrebbe fatta, in una sala cinematografica, in determinati cinema, i migliori che riusciranno a trovare.”

In questo modo De Niro ha indirettamente confermato che ci sono state in realtà discussioni tra i realizzatori del film e Netflix su come lanciare The Irishman: “All’inizio risolveranno la questione mostrandolo sul grande schermo – ha aggiunto l’attore – parliamo di grandi sedi dove potrebbe e dovrebbe essere proiettato, e cosa accadrà poi dopo questo onestamente non ne sono sicuro.” Questa dichiarazione potrebbe confermare anche che il film verrà messo online successivamente a una distribuzione cinematografica.

Dal momento che il budget di The Irishman è arrivato a 140 milioni di dollari, Scorsese ha incontrato non poche difficoltà a trovare i classici finanziamenti dagli Studio, ed ecco che Netflix si è fatta avanti garantendo il capitale. De Niro ha anche aggiunto che la piattaforma ha lasciato al regista piena libertà su come realizzare il suo progetto.

Basato sul libro di Charles Brandt I Heard You Paint Houses, The Irishman segna la nona collaborazione tra Martin Scorsese e Robert De Niro. Nel cast del film anche Al Pacino, Anna Paquin, Bobby Cannavale, e Joe Pesci, che non recita in un film dal 2010.

Ricordiamo che De Niro e Scorsese, insieme a Leonardo DiCaprio, torneranno a lavorare insieme anche nel prossimo Killers of the Flower Moon.