Robbie Williams sarà interpretato da una scimmia in CGI nel biopic Better Man

News Cinema

Dal regista di The Greatest Showman Michael Gracey arriva un singolare progetto di film biografico, intitolato Better Man e interpretato da Robbie Williams... beh, non esattamente.

Se siete stufi delle solite e prevedibili biografie cinematografiche dedicate ai divi della musica, sicuramente apprezzerete Better Man, il nuovo film del regista di The Greatest Showman Michael Gracey, che racconterà la vita di Robbie Williams. Fino a una settimana fa si sapeva che si trattava di una storia di crescita, con elementi musicali fantastici, descritta come un progetto "unico". Oggi si è saputo che a rendere unica questa storia è anche il fatto che a interpretare Robbie Williams nel film non sarà un attore ma una scimmia realizzata in CGI.

A parte questo, si tratterà di un classico e sincero biopic, che racconterà l'ascesa di Williams da ragazzino e membro dei Take That, fino alla carriera solista, coi grandi successi e i demoni da combattere fuori dal palco, come la malattia mentale, la depressione, gli sbalzi di peso e l'abuso di stupefacenti.

Data la caratura del personaggio e l'idea di far rappresentare da una scimmia "L'uomo migliore" (titolo che viene da una sua famosa canzone), ci sembra un progetto davvero interessante, anche se non si sa ancora se tutto il film sarà realizzato in computer grafica o avrà delle parti live action. Quanto alle scene musicali non abbiamo il minimo dubbio in proposito, perché come regista di genere Michael Gracey ha dimostrato di essere davvero dotato.