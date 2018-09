Roba da grandi, un corto con Giorgio Panariello e Fiorella Mannoia per Medicinema

Roba da grandi è un cortometraggio diretto da Rolando Ravello e interpretato da Giorgio Panariello, realizzato da One More Pictures e Rai Cinema per la onlus Medicinema, girato al Policlinico Gemelli.

L'esperienza è grossomodo suddivisa in due parti: nella prima, una buffa versione del mitico sergente Hartman di Full Metal Jacket è interpretata da Panariello. I "soldati" sono bambini alle prese con patologie di vario tipo, "arruolati" dal sergente (che si scoprirà essere un medico), per assicurarsi che affrontino i loro problemi con la grinta necessaria. In questa prima sezione tocca sul serio ed entusiasma la gioia mostrata dai piccoli, simbolo di una resilienza che rende possibili le lotte più complesse anche per gli adulti. Alle prese con il testo di Ravello stesso e Andrea Cedrola, Panariello innesta nella comicità un sottofondo di umanità che si intuisce sia stato ben equilibrato in una collaborazione estesa con i bambini. Nella seconda parte il cortometraggio dismette il registro della fiction e diventa un video della canzone "Combattente", eseguita da Fiorella Mannoia, presente nelle immagini al fianco dei bambini protagonisti nei corridoi del Gemelli.

Il cortometraggio promuove la onlus Medicinema, che dal 2013 si impegna, con l'aiuto dei Ministeri della Salute e dei Beni e delle Attività Culturali, ad alleviare i percorsi dei pazienti afflitti da patologie neurologiche e croniche con la creazione di sale cinematografiche e relative proiezioni di film selezionati (la prima in Italia è stata inaugurata proprio al Gemelli), oltre alla promozione di iniziative culturali. L'iniziativa è nata sulla scia di Medicinema Uk e si propone come attuazione della "terapia del sollievo" per le lunghe degenze. Per informazioni e donazioni dirigetevi verso il sito ufficiale di Medicinema.