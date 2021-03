Rob Zombie porterà al cinema The Munsters!

News Cinema

Da sempre grande fan della serie comica I Munsters, da noi chiamati I mostri, Rob Zombie secondo fonti ancora non confermate ma dettagliate, si prepara a girare a maggio a Budapest un film a loro dedicato. E ci sono anche indiscrezioni sul cast.

Molti ricorderanno la serie tv The Munsters, che da noi si intitolava I mostri. Prodotta dalla CBS dal 1964 al 1966, in diretta concorrenza con La famiglia Addams, raccontava le divertenti storie di una divertente ma mostruosa famiglia col saggio capofamiglia Herman (una sorta di mostro di Frankenstein) interpretato da Fred Gwynn, la moglie Lily (Yvonne De Carlo), il nonno vampiro (Al Lewis), il piccolo vampiro Eddie (Butch Patrick) e la bella e normale nipote - e dunque considerata brutta e strana - Marilyn (Pat Priest). La serie, che ha avuto un breve revival a fine anni Ottanta, ora, a quanto pare, diventerà un film diretto niente meno che da Rob Zombie.

Il rocker e regista appassionato di horror (3 From Hell è il suo ultimo film), da sempre ha una passione per questo telefilm e a quanto dichiarato da Dread Central (che riporta a sua volta quanto scritto da Murphy's Multiverse), la Universal lo ha scelto per dirigerne le nuove avventure sul grande schermo. Anche se la notizia non è ancora stata confermata da nessuna delle due parti in causa, si conoscono già alcuni dettagli, il che fa ben sperare.

Le riprese si svolgeranno, dicono, a partire dagli inizi di maggio a Budapest. E ci sarebbe già anche il cast: la moglie di Rob e sua fedele attrice, Sheri Moon Zombie sarà Lily Munster e Jeff Daniel Phillips, altro fedelissimo di Rob Zombie, sarà Herman. Ci sono poi, in ruoli ancora non rivelati, Daniel Roebuck e Richard Brake, con Jorge Garcia e Cassandra Peterson.

Non sappiamo voi, ma noi stiamo già preparando i popcorn!