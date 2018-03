Rob Zombie ha iniziato a girare Three From Hell, sequel di La casa del diavolo

Se ne parlava da un po' di tempo, ma ora la cosa è ufficiale e definitiva: Rob Zombie ha instagrammato una foto dal primo giorno di set di Three From Hell, l'annunciato sequel di La casa del diavolo - The Devil's Reject, il suo secondo film da regista e a oggi, forse, ancora il migliore.

Nel titolo del sequel, che significa "I tre dall'inferno" c'è forse la spiegazione di come sia possibile che nel film tornino Capitan Spaulding, Otis e Baby, i protagonisti di La casa del diavolo interpretati rispettivamente da Sid Haig, Bill Moseley e Sheri Moon Zombie, che alla fine del film del 2005 andavano incontro al loro destino (e alle forze di polizia schierate per fermarne la furia omicida) sulle note di "Free Bird" dei Lynyrd Skynyrd.

Per saperne di più non resta che attendere, e aspettare di vedere Three From Hell, che Zombie vorrebbe distribuire con una formula mista che all'uscita in sala affianchi in contemporanea quella in VOD e in home video.