Rob Zombie conferma: dirigerà The Munsters!

Dopo la notizia data a marzo, Rob Zombie conferma: girerà il film dalla serie tv The Munsters. Tutti i dettagli.

Lo scorso 11 marzo vi avevamo dato la notizia non ufficiale che Rob Zombie si preparava a girare un film dalla celebre serie tv degli anni Sessanta The Munsters, da noi I mostri, telefilm rivale della Famiglia Addams, di cui è un grande appassionato. Ora Rob Zombie stesso ha confermato di aver ottenuto il via libera ufficiale al film, con un post pubblicato su Instagram in cui presenta anche il nuovo logo del film.

Nel testo dice "attenzione bubboni e ghoul! Le voci sono vere! Il mio prossimo film sarà qualcosa che inseguo da 20 anni! The Munsters! Restate in contatto per insoliti dettagli man mano che le cose vanno avanti".

La serie originale di The Munsters andò avanti per 70 episodi dal 1965 al 1966, è sempre rimasta popolare e ha dato vita anche a dei tv movies. A interpretare i personaggi che furono di Yvonne De Carlo (Lily Munster), Fred Gwynn (Hermann Munster, il capofamiglia), Al Lewis (il nonno vampiro) e Butch Patrick (il lupetto mannaro Eddie), si sa per certo che Sheri Moon Zombie, moglie e musa del musicista e regista, sarà Lily e Jeff Daniel Phillips sarà Hermann. Poi ci saranno Daniel Roebuck e Richard Brake, con Jorge Garcia e Cassandra Peterson.

Aspettiamo dunque di saperne di più e di avere conferma che le riprese del film, realizzato per la Universal, si terranno effettivamente a Budapest, sia pure un po' più tardi di quando si era detto.