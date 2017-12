Rob Marshall potrebbe dirigere La Sirenetta in live-action per la Disney

La Disney avrebbe scelto Rob Marshall (Chicago, Memorie di una Geisha) per dirigere l'adattamento in live-action del suo classico d'animazione La Sirenetta. Il cineasta, attualmente in fase di post-produzione di Mary Poppins Returns sempre prodotto dalla Major, si è riservato la possibilità di dare una risposta all'offerta dopo le vacanza natalizie.

Oltre al film che sta terminando, interpretato tra gli altri da Emily Blunt, Meryl Streep e Ben Whishaw, Marshall ha già diretto per la Disney Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Into the Woods.

La Disney per la nuova versione de La Sirenetta ha intenzione di riproporre alcune delle storiche canzoni contenute nell'originale come Under the Sea o Part of Your World, alternandole con nuove composizioni più contemporanee. Tra i collaboratori di questo progetto figura anche Lil Manuel Miranda, che ha già lavorato con Marshall proprio in Mary Poppins Returns. Come noto il sequel del celeberrimo film con Julie Andrews arriverà nei cinema il giorno di Natale del 2018.

Uscito nel 1989 e vincitore di due premi Oscar (miglior canzone e miglior colonna sonora), La Sirenetta diventò un successo epocale e riuscì a dare nuova linfa alla produzione Disney, a quell'epoca indebolita da qualche anno non propriamente eccelso a livello artistico e commerciale.