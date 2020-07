Riz Ahmed e Octavia Spencer nel thriller di fantascienza Invasion

News Cinema

Diretto da Michael Pearce per Amazon Studios e Film4 il thriller Invasion avrà tra i protagonisti Octavia Spencer e Riz Ahmed.

C'è un nuovo thriller di fantascienza all'orizzonte, dal titolo non originalissimo di Invasion, e nel cast sono appena entrati Riz Ahmed e il premio Oscar Octavia Spencer. Il film verrà diretto da Michael Pearce (vincitore di un premio BAFTA nel 2019 per il film di debutto Beast), per Amazon Studios e Film4.

Non sappiamo quali ruoli interpreteranno Ahmed e Spencer, visto che la storia segue due giovani fratelli, che fuggono col padre, un Marine decorato, che cerca di salvarli da una minaccia non umana. Al centro della trama ci saranno questi due ragazzi che man mano che la loro fuga prosegue, portandoli in direzioni inattese e sempre più pericolose, di fronte alla difficile verità dovranno lasciarsi alle spalle la loro infanzia.

Pearce è anche autore della sceneggiatura con Joe Barton.