Rivedere tutto Harry Potter? Da oggi si può, in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play

Per grandi e piccini, in questi giorni casalinghi, l'opportunità di rivedere tutti i film dalla saga di J. K. Rowling, a partire da stasera con Harry Potter e La pietra filosofale.

In questi giorni di forzata e necessaria chiusura nelle proprie case, c'è una vera e propria richiesta di momenti di evasione e di rivedere film e serie che abbiamo nel cuore. Tra questi, non poteva mancare la saga di Harry Potter, richiesta a gran voce dai fan e da stasera 16 marzo, tutti i lunedì e i martedì in prima serata su Italia 1 alle 21.20. Era il 2001 quando Harry Potter e la pietra filosofale, primo film tratto dai romanzi fantasy di J. K. Rowling, arrivava al cinema con la regia di Chris Columbus. Daniel Radcliffe (oggi noto per la sua bizzarra filmografia da adulto) e Emma Watson (che abbiamo visto di recente come Beth in Piccole donne) erano due adorabili bambini di 10 anni, affiancati dal rosso Rupert Grint che ne aveva 12 e che da grande non ha avuto una carriera altrettanto brillante.

Dai sette romanzi della Rowling sono stati tratti otto film, diretti da registi di grande mestiere e in alcuni casi di enorme talento: il premio Oscar Alfonso Cuaròn, Mike Newell e David Yates, ma soprattutto vi è apparsa la crème del cinema e del teatro britannico: Richard Harris, Richard Griffiths, John Hurt, Robbie Coltrane, Ian Hart, Maggie Smith, Alan Rickman, Julie Walters, Warvick Davis, Kenneth Branagh, Jason Isaacs, Michael Gambon, Gary Oldman, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Helena Bonham Carter, Imelda Staunton, Jim Broadbent, Rhys Ifans, Brendan Gleeson... un elenco impressionante che lascia senza fiato. Gli unici grandi attori inglesi non comparsi nella serie (e che dicono di esser rimasti male per non esser stati coinvolti) sono in pratica Patrick Stewart, Ian McKellen e Michael Caine.



Adesso tutti avremo l'occasione di rivedere i film in chiaro su Italia 1 dal 16 marzo e in streaming su Mediaset Play.

Tutti i Film di Harry Potter in TV su Italia 1: quando vanno in onda