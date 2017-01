Ritrovato girato inedito di Marilyn sul set di Quando la moglie è in vacanza

Ci sono ritrovamenti che lasciano senza fiato i fortunati scopritori. Così deve essere stato per la famiglia di Jules Schuback, pellicciere di mestiere e operatore per passione, che nel 2004, durante un trasloco, ha ritrovato tre minuti di riprese inedite sul set forse più caotico del film con Marilyn Monroe, Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder. Il video in questione era in una busta della spesa assieme ad altre pellicole riguardanti la famiglia.

Il girato riguarda proprio la famosa giornata in cui Marilyn, di bianco vestita, fu costretta a ripetere due volte la scena in cui il suo abito viene sollevato dall'aria che proviene dalla grata della metropolitana, per la folla che c'era sul set. Proprio per la confusione, che la rese inutilizzabile, venne in seguito rigirata in un teatro di posa.

Nel video del New York Times che vi proponiamo potete gustarvi un brevissimo estratto delle riprese ritrovate. Non si sa ancora quando il resto verrà reso pubblico.