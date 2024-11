Ritorno al Futuro, sequel o reboot? Robert Zemeckis: "La Universal me lo chiede ogni sei mesi!"

News Cinema

Se già i fan discutono dell'idea di un sequel o reboot di Ritorno al futuro (quasi sempre stroncandola), immaginate cosa passa il regista della saga Robert Zemeckis, dal quale dipende per contratto l'approvazione di un progetto del genere. Robert in un'intervista ha detto l'unica cosa che sarebbe disposto a fare, in chiave di omaggio.

È dura per un mito come Robert Zemeckis concentrare l'attenzione sul suo ultimo film, Here con Tom Hanks e Robin Wright, al cinema da gennaio: con il curriculum che si ritrova, specialmente a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, è normale che saltino fuori domande sulla sua intera carriera... e inevitabilmente su Ritorno al Futuro. Immaginiamo ci sia solo una fetta molto risicata di fan che, pur di abbracciare di nuovo il mito, accetterebbe un sequel / reboot senza gli attori originali Michael J. Fox e Christopher Lloyd, così indissolubilmente legati alla sua mitologia. Zemeckis ha raccontato al podcast Happy Sad Confused l'unica cosa che sarebbe disposto a fare: un omaggio. Leggi anche Ritorno al Futuro, Roger Rabbit, Forrest Gump, Robert Zemeckis considera: "Oggi non riuscirei a farne nemmeno uno"

Robert Zemeckis rivisiterebbe Ritorno al Futuro solo come musical

Ritorno al Futuro è uno dei marchi hollywoodiani più lucrativi: la quantità di fan che dipende dal suo logo, dai suoi personaggi, dalle sue scene, dai suoi modi di dire è sterminata. È un bacino succulento di "Shut Up and Take My Money!" (per citare un famoso meme da Futurama), che una major come la Universal non può ignorare: e non lo fa, tra merchandising e riedizioni varie. Ma non sequel o reboot, perché per ragioni contrattuali il regista Robert Zemeckis e lo sceneggiatore coproducer Bob Gale, creatori dei personaggi, dovrebbero approvare nero su bianco l'operazione. E non l'hanno mai fatto, proteggendo il mito dall'inevitabile (e generalmente remunerativa) rivisitazione nostalgica. Ai microfoni di Happy Sad Confused uno Zemeckis impegnato a promuovere il suo ultimo Here, ha raccontato la sua conversazione tipo con i dirigenti Universal su questa storia. Ma ha anche rivelato che sarebbe aperto a un solo tipo di approccio. Quale?

Abbiamo sempre pensato che tre fossero sufficienti e tutto dovesse rimanere così. [...] Ma me lo chiedono ogni sei mesi! No, forse esagero: "Non c'è niente che si potrebbe fare? Non c'è niente che potremmo inventarci?" E noi rispondiamo che potremmo portare il musical al cinema, forse quello potrebbe funzionare. [...] Il musical è un accompagnamento dei film, un'integrazione, più che un remake, è una cosa a sé stante. In pratica è una celebrazione del film. [...] Ma rifare il film, suggerire che possa esistere un Ritorno al Futuro 4... non è proprio nei piani.