Ritorno al futuro: lo sceneggiatore Bob Gale chiarisce un punto della trama

News Cinema

Bob Gale, sceneggiatore del film di Robert Zemeckis Ritorno al futuro, citatissimo in #FivePerfectFilms", spiega a James Gunn e a tutti noi un supposto buco nella trama.

Di questi tempi in cui siamo tutti sui social, può capitare che Bob Gale, lo sceneggiatore di uno (o meglio di tre) dei film più amati della storia del cinema, Ritorno al futuro, si senta chiamato in causa e decida di chiarire quello che alcuni amanti del film, tra cui il regista James Gunn, considerano un buco in un copione per il resto perfetto.

Sui social, partecipando alla discussione #FivePerfectFilms, Gunn ha infatti inserito come molti anche il film di Robert Zemeckis, pur sottolineando che non tutto torna alla perfezione, come la scena in cui i genitori di Marty non ricordano di averlo conosciuto come Calvin Klein (Levi Strauss, nella versione italiana). Gale ha scelto Heat Vision per rispondere alla domanda che molti si sono posti negli anni:

Tenete presente che George e Lorraine hanno conosciuto Marty/Calvin per solo sei giorni quando avevano 17 anni, e non l'hanno visto nemmeno in tutti e sei i giorni. Perciò, molti anni dopo, possono ancora ricordarsi di quel ragazzo interessante che li ha messi insieme al loro primo appuntamento. Ma chiederei a chiunque di ripensare ai suoi giorni da liceale e chiedergli quanto bene ricordino un ragazzo che è stato nella loro scuola anche per sei mesi. O qualcuno con cui si è usciti una volta sola. In mancanza di un riferimento fotografico, dopo 25 anni, ne avreste probabilmente solo un vago ricordo. Perciò, Lorraine e George possono pensare che sia buffo che un tempo abbiano incontrato qualcuno di nome Calvin Klein, e anche se pensassero che il loro figlio all'età di 16 o 17 anni gli somiglia un po', non ci presterebbero attenzione. Scommetterei che la maggior parte di noi potrebbe sfogliare i propri annuari scolastici e trovare delle foto dei loro compagni teenager che somigliano in qualche modo ai nostri figli.

Convinti allora? Provate a pensarci (ovviamente l'invito è rivolto agli adulti). Ritorno al futuro per fortuna resta un classico e grazie a Gale e Zemeckis non sono provisti remake, prequel, sequel o reboot fintanto che gli autori saranno in vita.