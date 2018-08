Ritorno al futuro: la foto della reunion dei protagonisti alla Fan Expo di Boston

La Fan Expo di Boston ha ospitato una reunion del cast di Ritorno al futuro. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Tom Wilson si sono ritrovati per partecipare a un panel dedicato alla fortunatissima trilogia di Robert Zemeckis. Per l'occasione i quattro si sono lasciati immortalare e ognuno ha condiviso la foto sui social.

Dopo aver firmato autografi e salutato i fan, gli interpreti di Marty McFly, Doc, Lorraine e Biff hanno parlato naturalmente del tanto atteso quarto capitolo della saga, ribadendo che non verrà fatto. "Ritorno al futuro 4? Mai finché siamo vivi" - ha spiegato Fox, per poi raccontare: "Quando il film uscì, rimasi scioccato, perché non immaginavo che cosa sarebbe diventato".

Sempre su un eventuale nuovo capitolo della serie, Wilson ha scherzato: "Sostanzialmente l'America sta pensando: Dai, hanno rovinato qualsiasi altro franchise con brutti sequel, perché non questo? Continueremo finché non farà schifo".

Lea Thompson ha detto: "Ho sentito Bob Zemeckis, che è stato lo sceneggiatore e il regista del film, e che ne detiene i diritti. Finché è vivo, non penso ci sarà un sequel, ma magari dopo la sua morte la Universal lo farà". Poi l'attrice ha aggiunto: “Ma non succederà per tanto tempo ancora”.

Per sapere se veramente qualcuno farà un quarto Ritorno al futuro non ci resta che metterci in viaggio a bordo della DeLorean. Mentre ci prepariamo all'avventura, possiamo cominciare a contare i mesi che ci separano dalla terza stagione di Stranger Things, che, essendo ambientata nel 1985, conterrà alcuni riferimenti al film, come ha assicurato il produttore esecutivo Shawn Levy.