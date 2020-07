Ritorno al futuro: il provino di Ben Stiller tra i bonus dell'edizione in 4K della trilogia

News Cinema

Anche della trilogia di Ritorno al futuro arriverà la versione in 4K con nuovi contenuti speciali inediti, tra cui il provino di Ben Stiller.

Quando pensavamo che fossero già stati inseriti tutti i più gustosi contenuti speciali nei precedenti cofanetti della trilogia di Ritorno al futuro, ecco arrivare l'annuncio che ci costringe a ricrederci.

Nonostante il già ottimo lavoro di restauro dei tre film di Robert Zemeckis per le versioni in blu-ray, era inevitabile che arrivasse anche l'edizione in 4K Ultra HD. Anzi, era attesa e, come prevedebile, Universal stava aspettando il 35° anniversario dell'uscita del primo capitolo che cade quest'anno. La data precisa debutto sul mercato del nuovo cofanetto è il 21 ottobre 2020 (perché il 21 ottobre? Perché è il Back to the Future Day, il giorno in cui Marty McFly arriva nel 2015).

Ritorno al futuro: Ben Stiller a 19 anni aveva fatto un provino per il film

Vi elenchiamo sotto tutti i contenuti speciali del cofanetto 4K chiamato Back to the Future: The Ultimate Trilogy, alcuni già presenti nelle precedenti edizioni, altri nuovi di zecca. Avevamo già visto degli estratti con le riprese effettuate quando Eric Stoltz era il protagonista, prima che Zemeckis e il produttore Steven Spielberg lo sostituissero con Michael J. Fox che era sempre stato la loro prima scelta.

Stavolta avremo il piacere di vedere i video inediti dei provini di Ben Stiller, Kyra Sedgwick (la protagonista di The Closer), Jon Cryer (il Lex Luthor della serie Supergirl), Billy Zane (il cattivo di Titanic che nella trilogia interpreta uno della gang di Biff), Peter DeLuise (attore e regista della serie Stargate) e C. Thomas Howell, la star degli anni 80 (lo ricordate in The Hitcher e ne I ragazzi della 56ª strada?) che era stato anche considerato per il ruolo di Marty McFly.

Invece, di Ben Stiller non si sapeva che avesse fatto un provino per Ritorno al futuro, forse per il ruolo di uno degli scagnozzi di Biff (o proprio per diventare Marty?). L'attore era proprio agli inizi, il suo primo film al cinema arriverà soltanto anni più tardi nel 1987 con la commedia Su e giù per i caraibi.

A curare e supervisionare tutti i contenuti (tra cui due brani originali del recente musical ispirato al primo film) del cofanetto c'è sempre stato Bob Gale, il co-autore della trilogia insieme a Zemeckis. Gale ha recentemente partecipato a un collegamento live con il BCT - Festival del Cinema e della televisione di Benevento dove la serata di pre-apertura è stata dedicata proprio a Ritorno al futuro con la proiezione del film in 4K nella piazza centrale della città.

Ritorno al futuro in 4K: i contenuti speciali del cofanetto Back to the Future The Ultimate Trilogy

Un futuro alternativo: Video perduti delle audizioni (INEDITO) – Scopri il Ritorno al futuro che avrebbe potuto essere grazie a materiale video esclusivo con star oggi famose.

Ben Stiller Kyra Sedgwick Jon Cryer Billy Zane Peter DeLuise C. Thomas Howell



Il museo di Hollywood diventa BACK TO THE FUTURE (INEDITO) – Unisciti allo sceneggiatore e produttore Bob Gale per un tour ravvicinato dei gadget e souvenir del film.

BACK TO THE FUTURE: THE MUSICAL Dietro le quinte (INEDITO) – Uno sneak peek del nuovo show musicale con un Q&A insieme al cast e al team creativo, oltre a due registrazioni di canzoni originali.

Cast and Creative Q&A Original Songs Gotta Start Somewhere Put Your Mind To It



Could You Survive The Movies? BACK TO THE FUTURE (INEDITO) – Esplora la magia e la scienza di Ritorno al futuro e scopri quali leggi della fisica sono state violate in questo speciale episodio della popolare serie Youtube.

2015 Messaggio da Doc Brown

DOC BROWN SALVA IL MONDO!



OUTATIME: Rimettere a posto la DeLorean

Guardare Ritorno al futuro

La sceneggiatura Affidare il ruolo di Marty McFly Christopher Lloyd parla di Doc Brown La macchina del tempo DeLorean Creare Hill Valley Preparazione alla scena "Johnny B. Goode" La colonna sonora Il montaggio Il retaggio



Ritorno al futuro: La serie animata

Brothers (Stagione 1, Episodio 1) Mac the Black (Stagione 2, Episodio 1)



2015 Pubblicità

JAWS 19 Trailer Pubblicità Hoverboard



CONTENUTI SPECIALI RITORNO AL FUTURO NEI FORMATI 4K Ultra Hd & BLU-RAY™:

Scene eliminate (con il commento di Bob Gale)

Peanut Brittle "Pinch Me" Doc's Personal Belongings "She's Cheating" Darth Vader (Extended Version) "Hit Me George" "You Got a Permit?" The Phone Booth



Racconti dal futuro: All’inizio...

Racconti dal futuro: Ora di andare

Racconti dal futuro: Tenere il tempo

Featurette d’archivio

Il Making of di Ritorno al futuro Realizzare la trilogia: Capitolo uno Notte di Ritorno al futuro



Michael J. Fox Q&A

Come ha ottenuto il ruolo Il personaggio di Doc Lavorare su film e serie Tv allo stesso tempo Girare Ritorno al futuro II e III insieme DeLorean Effetti speciali e stunt Il fascino di Ritorno al futuro Girare Ritorno al futuro



Dietro le quinte

Test makeup originali Estratti



Sequenza del Nuclear Test Site



Gallery Production Art Storyboard Foto dal dietro le quinte Materiale pubblicitario Immagini dei personaggi

Huey Lewis and the News "The Power of Love" video musicale

Trailer del film

Q&A con Robert Zemeckis e Bob Gale

Commento al film con Bob Gale e Neil Canton

CONTENUTI SPECIALI RITORNO AL FUTURO II NEI FORMATI 4K Ultra Hd & BLU-RAY™:

Scene eliminate (Commento di Bob Gale) Old Terry e Old Biff "Papà è a casa" (Versione estesa) Scena della Pizza Jennifer sviene (Versione estesa) Old Biff sparisce dall’auto Burned Out High School Marty incontra Dave

Racconti dal futuro: Il tempo vola

La fisica di Ritorno al futuro con Dr. Michio Kaku

Featurette d’archivio Il Making of di Ritorno al futuro II Realizzare la trilogia: Capitolo Due

Dietro le quinte: Estratti Scenografia Storyboard Realizzare la DeLorean Realizzare il viaggio nel tempo Hoverboard Test L’evoluzione degli effetti speciali Gallery Production Art Storyboard Fotografie dal dietro le quinte Materiale pubblicitario Immagini dei personaggi

Trailer del film

Q&A Robert Zemeckis e Bob Gale

Commento al film con Bob Gale e Neil Canton

CONTENUTI SPECIALI RITORNO AL FUTURO III NEI FORMATI 4K Ultra Hd & BLU-RAY™: