Ritorno al Futuro: e se fosse Biff Tannen il miglior personaggio della trilogia?

Ritorno al Futuro ci fa pensare immediatamente a Marty McFly e a Doc Brown... ma se fosse Biff Tannen l'eroe della trilogia di Robert Zemeckis? Ecco perché il bullo interpretato da Thomas F. Wilson è incredibilmente sottovalutato.

La mitica trilogia di Ritorno al Futuro ruota attorno alle rocambolesche disavventure temporali di Marty McFly (Michael J. Fox) e Doc Brown (Christopher Lloyd).Per ogni duo di eroi che si rispetti, non può mancare un antagonista. Nei tre film di Robert Zemeckis, il villain è sempre lui, Biff Tannen, il bullo interpretato da Thomas F. Wilson. O meglio, lui e suo nipote Griff. E il suo bisnonno Buford "Cane Pazzo" Tannen. In altre parole, mentre McFly, pur viaggiando nel tempo, rimane sempre se stesso, incontra diverse versioni del suo persecutore. È questo che rende Biff (o meglio, Wilson) un caso unico nella trilogia: ha interpretato il suo ruolo tre volte, in tre modi diversi.

Certo, i Tannen presentano alcune somiglianze (e hanno tutti un pessimo carattere), ma il talento di Thomas F. Wilson fa sì che ognuno sia un personaggio a sé stante. Ritorno al Futuro è stato il primo film importante di Wilson, che fino a quel momento aveva interpretato un ruolo secondario in un altro film del 1985, Ninja Turf. La sua esperienza si limitava a piccole apparizioni in serie come Supercar e L'albero delle mele.

In Ritorno al Futuro e Ritorno al Futuro - Parte II, Biff Tannen è uno spaccone, sciovinista e senza cervello. Grazie al tono generale del film e allo stile di Wilson, tuttavia, si distingue dallo stereotipo del 'bullo' dei film.

Ritorno al Futuro: cosa distingue Biff dagli altri bulli del cinema?

I bulli di Carrie - Lo sguardo di Satana (1976), ad esempio, o di Una storia di Natale (1983), sono individui prevedibili e spregevoli. E, come con Biff, sembrano destinati a non cambiare mai. Grazie alla sfumatura farsesca di Wilson, Biff è, paradossalmente, più accattivante. Griff, di fatto, è Biff se fosse diventato ancora più stupido. È un ruolo al quale Wilson ha dato tutto, ma è il Tannen meno riuscito del trio. La scrittura del personaggio lascia a desiderare, ma per fortuna non appare che brevemente nel secondo capitolo.

Al tempo stesso, in Ritorno al Futuro - Parte II, Wilson ha dato il meglio di sé. In che modo? Ha interpretato non solo la versione originale di Biff del 1985, ma anche una sua versione futura, così come una versione alternativa del 1985 (basata su una figura politica mai così attuale). Mentre il Biff che vediamo nel film originale è vagamente spregevole, la versione della linea temporale alternativa è molto peggio. È un assassino che sta essenzialmente tenendo in ostaggio Lorraine McFly (Lea Thompson) in un matrimonio senza amore.

A convincerci definitivamente a dire 'Chapeau' a Thomas G. Wilson è il modo in cui è riuscito a prendere due individui assolutamente spregevoli della stessa stirpe (Biff della linea temporale alternativa della Parte II e Cane Pazzo Tannen della Parte III) e a renderli distinti l'uno dall'altro. Entrambi sono assassini, egoisti e crudeli, ma Cane Pazzo è uno psicopatico, mentre la versione alternativa di Biff è un uomo subdolo e avido, senza un pensiero originale in testa e pronto a far fuori chiunque non gli baci l'anello.