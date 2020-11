Ritorno al futuro: è morta a 91 anni Elsa Raven, la signora dell'orologio della torre

News Cinema

Ritorno al futuro è così popolare ormai che anche ogni suo personaggio secondario è per noi uno di famiglia. È doveroso dunque segnalare la morte di Elsa Raven, la signora del comitato che vuole salvare l'orologio della torre.

Gli anni passano e Ritorno al futuro (con i suoi due sequel) non fa che continuare a confermarsi come uno dei titoli della storia del cinema a cui siamo più affezionati, un amore che inevitabilmente le generazioni più giovani ereditano senza fatica. E così non sono soltanto Marty, Lorraine, George, Biff e Doc gli unici personaggi ad essersi guadagnati un posto nel nostro cuore. Ormai sono di famiglia anche Jennifer, il preside Strickland, il futuro sindaco Goldie Wilson, Marvin Berry il cugino di Chuck e anche la signora del comitato per salvare l'orologio della torre. "Save the Clock Tower" dice con fervore l'attrice Elsa Raven a Michael J. Fox e Claudia Wells seduti sullo schienale della panchina nella piazza di Hill Valley.

Marty dà il suo contributo mettendo con solerzia una moneta nel barattolo, ansioso di tornare al bacio interrotto con la sua ragazza. Nel 1955 l'orologio fu colpito da un fulmine 30 anni prima, precisamente alle 10:04 della sera, e questa è la fondamentale informazione che il personaggio della signora ci comunica nel film. Quando Marty si troverà nel passato, il volantino su cui Jennifer aveva annonato per lui il numero di casa della nonna, gli tornerà estremamente utile. La cosa che può esservi sfuggita è che il comitato per la conservazione di Hill Valley non vuole far riparare l'orologio, al contrario, desidera raccogliere fondi per preservarlo così com'è, perché fa parte della storia della cittadina.

