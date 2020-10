Ritorno al futuro: Christopher Lloyd sul set è di nuovo Doc Brown

News Cinema

Per un documentario in quattro parti su Ritorno al futuro che andrà in onda su Discovery Channel, Christopher Lloyd è tornato ad essere il dottor. Emmett Brown detto Doc.

La saga di Ritorno al futuro continua ad essere popolare come mai era accaduto prima degli ultimi cinque anni. Da quando nel 2015 la nostra realtà si è allineata a quella di Ritorno al futuro II, l'anno catartico in cui Marty McFly scopriva hoverboard, scarpe autoallaccianti e giacche con maniche autoregolanti, noi festeggiavamo il 30° anniversario dall'uscita in sala del primo film. Nel frattempo il 21 ottobre 2015, il giorno di arrivo nel futuro di Marty e Doc, diventava il Back to the Future Day. E a proposito di tempo, sono volati altri cinque anni e rieccoci qui a festeggiare il 35° anniversario con l'uscita dei dischi 4K UHD della trilogia. Ma i gadget sulla saga di Ritorno al futuro ormai non si contano: funko pop, giochi di società originali, una versione a tema del monopoly, un libro fotografico che racconta i retroscena, personaggi prodotti da Playmobil, action figure dettagliatissime per collezionisti, action figure più modeste alla portata di tutti, la Delorean da montare in scala 1:8 e ancora t-shirt, felpe, calzini e oggetti di scena riprodotti.

Ritorno al futuro: un nuovo documentario è in lavorazione per Discovery Channel

Oltre a tutto questo e ai documentari Back in Time e OutATime, rispettivamente sulla lavorazione dei film di Robert Zemeckis e sull'automobile, Discovery Channel ha avviato la produzione di un ulteriore documentario. Le riprese sono in corso e coinvolgono ovviamente anche gli attori della saga, che negli ultimi anni hanno continuamente partecipato alle convention in giro per gli Stati Uniti e a volte anche in Europa. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Tom Wilson non si sono mai tirati indietro, impegni permettendo, quando è stata richiesta la loro presenza per la gioia dei fan e per onorare il sempre più solido status di film cult di Ritorno al futuro. Anche gli attori con i ruoli secondari, come Claudia Wells (la Jennifer del primo film), Donald Fullilove (Goldie Wilson) e James Tolkan (il preside Strickland) sono spesso invitati ad eventi minori.

Ma per questo nuovo documentario al momento intitolato Timeless, è in corso una sorta di ricostruzione di alcuni momenti salienti del film. Christopher Lloyd è stato infatti visto e fotografato nei panni di Doc Brown nello stesso parcheggio del centro commerciale di Los Angeles dove la macchina del tempo viene svelata per la prima volta. La troupe intorno a lui lascia intendere che Discovery Channel stia facendo le cose in grande, ma lo sapremo con certezza soltanto quando i 4 episodi dello show andranno in onda nel gennaio 2021.