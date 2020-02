Ritorno al Crimine: il poster esclusivo con vecchie conoscenze e nuovi arrivi!

News Cinema

Il sequel di Non ci resta che il crimine, grande successo della scorsa stagione, uscirà nei cinema il 12 marzo 2020. Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi e Massimiliano Bruno (ancora alla regia), saranno affiancati dalle new entry Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi.

E' difficile che Massimiliano Bruno ne sbagli una. Regista, sceneggiatore e spesso interprete di alcune delle commedie italiane di maggiore successo degli ultimi anni, vinse la sua scommessa anche un anno fa con l'uscita nel gennaio del 2019 di Non ci resta che il crimine, una commedia gialla, con tanto di azione e viaggio nel tempo. Il film, che riuniva alcuni dei grandi nomi del cinema italiano dei nostri giorni da Marco Giallini ad Alessandro Gassmann, da Edoardo Leo a Gian Marco Tognazzi, da Ilaria Pastorelli allo stesso Bruno, fu immediatamente un grande successo di pubblico e critica.

Non ci volle molto per capire che il film avrebbe avuto sicuramente un sequel.

Un sequel che s'intitola Ritorno al crimine e che vede nuovamente Massimiliano Bruno alla guida di un cast in cui tornano i quattro protagonisti maschili principali: Giallini, Gassmann, Leo e Tognazzi, affiancati dai nuovi arrivati Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi.

Ritorno al crimine è una produzione Italian International Film con Rai Cinema ed è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e uscirà nei cinema il 12 marzo con 01 Distribution.

Ecco intanto in anteprima esclusiva il poster ufficiale del film:





La sinossi ufficiale di Ritorno al crimine:

Per inseguire una donna che scappa possono esserci varie ragioni, o è la donna della vita oppure è una che ha trafugato un sacco di soldi. E così Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco si ritrovano a Monte-Carlo sulle tracce della dirompente ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti. Ma nel frattempo la vita va avanti e prende strade inaspettate, e i quattro amici di sempre dovranno fare i conti con un marito, Ranieri, spregiudicato mercante d’arte, una figlia contesa, Lorella, e un boss, Renatino, più implacabile che mai e con un passato che torna con le pistole in pugno e intenzioni tutt'altro che pacifiche.