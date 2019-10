Ritorno al crimine: al via le riprese del sequel con Gassmann, Giallini, Tognazzi e Leo

News Cinema

Doverosa una nuova storia dopo il successo di Non ci resta che il crimine, sempre per la regia di Massimiliano Bruno.

Dopo aver viaggiato nel tempo, aver rischiato la vita, essere scampati al fuoco della banda più spietata degli anni 80, gli improbabili criminali di Non ci resta che il crimine ritornano in una nuova avventura. Sempre diretto da Massimiliano Bruno, su una sceneggiatura di Alessandro Aronadio, Andrea Bassi, Renato Sannio e dello stesso regista, Ritorno al crimine è entrato nel vivo della sua vita produttiva. Le riprese del film sono iniziate lunedì scorso e si svolgeranno tra Roma e dintorni e Napoli. Confermato il cast di attori del precedente film.

Cosa succede in questo nuovo episodio? Per inseguire una donna che scappa possono esserci varie ragioni. O è la donna della vita oppure è una che ha trafugato un sacco di soldi. E così Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce di quella donna che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti. Ma nel frattempo la vita va avanti e prende strade inaspettate, e i quattro amici di sempre devono anche fare i conti con un marito, Ranieri, spregiudicato mercante d’arte, un boss Renatino (Edoardo Leo) più implacabile che mai e con un passato che torna con le pistole in pugno e intenzioni tutt’altro che pacifiche. Entrano nel gruppo gli attori Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua.

Ritorno al crimine è una produzione Italian International Film con Rai Cinema e sarà distribuito da 01 Distribution.