Ritornano gli spettatori al cinema: le presenze sono in costante crescita

News Cinema

Con 1 milione di presenze e 6,82 milioni di euro di incasso quello appena trascorso è il miglior weekend al botteghino dall’inizio del periodo pandemico.

Sono ben 1 milione le presenze registrate nelle sale italiane durante il weekend appena trascorso, per un incasso generale pari a 6,82 milioni di euro. Il progetto #soloalcinema segnala che questo è il fine settimana migliore per l'esercizio cinematografico dall'inizio dell'era pandemica, ovvero dal 20 febbraio 2020. L’ottimo risultato è stato possibile grazie all’uscita in sala del film Marvel Eternals, diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao, nonché film di chiusura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città. Il film ha superato del 90% l’incasso di Black Widow, uscito nelle sale il 7 luglio scorso, realizzando uno dei migliori incassi europei e superando del 55% quello della Spagna e del 10% quello della Germania. Completano il podio del box office i due film italiani Io Sono Babbo Natale di Edoardo Falcone e Freaks Out di Gabriele Mainetti. Quest'ultimo ha mostrato un’ottima tenitura con un incasso pari all'80% del precedente weekend d'esordio.

L’incasso complessivo dell’ultimo fine settimana italiano è stato quindi solo del 7% in meno rispetto a quello relativo allo stesso periodo del 2018 e del 25% in meno rispetto a quello omologo del 2019, l’anno dei record. Gli spettatori italiani sono tornati sempre di più a frequentare le sale e a condividere l’esperienza unica di vedere un film sul grande schermo insieme ad altre persone, mantenendo il trend positivo che continua a registrare un forte incremento dopo i dati incoraggianti di ottobre che, con 33 milioni, era valso il 55% in più di settembre e lo stesso incasso della Spagna mese su mese.