Ritorna il Romics: dal 30 settembre al 3 ottobre a Roma il Festival per gli amanti di Fumetti, Animazione, Cinema e Games

News Cinema

La pandemia aveva costretto a cancellare le edizioni programmate per il 2020 e i primi mesi del 2021, ma ora il Romics ritorna alla Fiera di Roma.

Dopo le passate edizioni che non si sono svolte causa pandemia, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games si ripresenta al suo abituale e nutrito pubblico di fan, cosplayer e curiosi. Il Romics avrà luogo dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, come sempre alla Fiera di Roma. Si tratta della XXVII edizione della manifestazione, un reboot come lo chiamano gli organizzatori, allestito in quattro padiglioni con oltre 200 espositori. Ci si potrà immergere nei quattro giorni del programma in totale sicurezza (obbligatorio il green pass per entrare) per scoprire tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent.

Il manifesto del ritorno del Romics che vedete in alto è stato realizzato da Arianna Rea (disegnatrice Disney, illustratrice, character designer e docente della Scuola Romana dei Fumetti) e punta a sottolineare la gioia, la forza, la giocosità, l’energia e il colore che caratterizzano da sempre l’evento. L'illustrazione raffigura una frizzante e moderna Alice accompagnata dal Bianconiglio e dal ticchettio dell’orologio, che conducono con sicurezza e humor nei mondi dell’immaginario, dal fumetto al cinema, dal games al cosplay.

Nonostante gli stop forzati, le persone che lavorano al festival non si sono mai fermate, contribuendo al rilancio delle imprese del settore, dalle piccole e medie realtà fino ai grandi player italiani di rilievo e continuando ad offrire ad espositori e appassionati experience e iniziative coinvolgenti. Romics si pone al servizio delle istituzioni e delle imprese culturali e creative del settore con le quali collabora da tempo, confermando collaborazioni importanti: con il Ministero della Cultura in tema di promozione del libro e della lettura e di sviluppo e diffusione del cinema italiano e in particolare degli Art Department; col Ministero dell’Istruzione, sui linguaggi dell’immaginario come strumenti a supporto della didattica e della creatività degli studenti; con la Regione Lazio in tema di promozione dell’editoria di settore e di sviluppo delle industrie culturali creative.

Romics, edizione XXVII dal 30 settembre al 3 ottobre 2021: il programma

Quale sarà il programma dei quattro giorni del Romics (che peraltro compie 20 anni essendo stato fondato nel 2001)? Come sempre sarà necessario clonarsi più volte per poter partecipare a tutto ciò che è stato organizzato. Ma se non si possiede il dono dell'ubiquità, allora meglio focalizzarsi sulle aree di proprio interesse.

Domenica 3 ottobre, presso il padiglione 7, un grande evento speciale, che vedrà la partecipazione di tanti Romics d’Oro sia in presenza che con contributi video, audio e disegnati, insieme per ripercorrere la propria carriera e il momento della premiazione, un momento di festa e di grande ringraziamento verso tutti coloro, artisti, collaboratori, addetti al settore e tutto lo straordinario pubblico, che in questi venti anni hanno contribuito alle varie edizioni.

“Il linguaggio del fumetto ha sempre più dato voce, con grande capacità narrativa, ai temi sociali e contemporanei che caratterizzano la società globale, interpretando sentimenti, emozioni, angosce, paure in modo diretto senza condizionamenti, favorendo nuove forme di racconto; dalla letteratura illustrata alla graphic novel, dal graphic journalism al reportage a fumetti" racconta il Direttore Artistico Sabrina Perucca, "e si pone da sempre come luogo di confronto e di incontro, richiama persone di diverse generazioni ma con una significativa prevalenza di giovani e giovanissimi. È il luogo in cui, attraverso i linguaggi dell’immaginario - fumetto, cinema, narrativa - trovano spazio e attenzione temi sociali, ambientali, di multiculturalità, parità di genere e diritti umani.”

Romics promuove e sostiene sempre più la riflessione, il dialogo e il confronto su tali tematiche. Tra gli appuntamenti in programma quest’anno: una riflessione sulle opportunità nel fumetto per le autrici, con il panel Fumetti alla Pari. Il cambiamento del mondo del fumetto. Nel mondo del fumetto la presenza di autrici donne, se pur con radici storiche, solo in tempi recenti è diventata significativa e con molteplici sfumature. Ascolteremo i punti di vista di Laura Scarpa autrice, editrice, esperta del settore, storica del fumetto; Rita Petruccioli, autrice, illustratrice e curatrice di progetti e eventi legati al fumetto, Sonno (Michela Rossi), giovane autrice di storie fulminanti a metà strada tra satira e monologo interiore; condurrà l’incontro Francesca Torre, Staynerd e membro del direttivo di Moleste.

Con l’incontro Sfida agli stereotipi di Genere, la matita diretta e spiazzante di Fumettibrutti un ampio confronto contro gli stereotipi, contro barriere inutili e soffocanti, attraverso la voce forte e determinata di Josephine Yole Signorelli che, attraverso i suoi Graphic Novel, ha messo davanti a tutto tematiche fondamentali per le nuove generazioni e non solo, con una narrazione spiazzante, disegni che svelano il dentro e il fuori, sogni, dubbi, tormenti. Il suo più recente graphic novel Cererentola, realizzato insieme a Joe1, è una controfavola che si presenta così: “Cenerentola non è andata a vivere nel castello, ma in una comune punk. E non ha nessuna intenzione di finire in sposa a un principe. Meglio la compagnia degli amici ratti”. Conduce l’intervista Orietta Cicchinelli (giornalista di Metro Italia e scrittrice).



La necessità di confrontarsi con le urgenti questioni ambientali emerge con forza nel talk ironico (ma scientifico) Gli animali, i veri supereroi, in una modalità ampiamente divulgativa per tutte le generazioni, attraverso l’intervento di Sio (creatore di Scottecs, autore per Shockdom e Feltrinelli Comics), Lorenzo de Felici (Fumettista per editrici in Usa, Francia, Italia) e Graziano Ciocca (autore e divulgatore scientifico), una riflessione sui veri superpoteri degli animali, la straordinaria capacità di adattarsi a un ambiente in continua trasformazione, minacciati dal super-Villain del XXI secolo, l'impatto dell'uomo sugli ambienti naturali.

Nell’incontro, patrocinato da MeFu (Associazione di rappresentanza e valorizzazione dei fumettisti italiani) Le trasformazioni nel fumetto: autori, contenuti e format, una riflessione sui cambiamenti vissuti dal fumetto italiano negli ultimi anni e su cosa bisogna puntare per il futuro. Come è cambiata la percezione del fumetto e dei fumettisti e della popolarità del medium, di webcomics e del rapporto tra fumetto, inclusività e altre tematiche sociali. Parteciperanno all’incontro Elena Casagrande (disegnatrice premio Eisner per la Marvel, cofondatrice di MeFu), Lorenzo Ghetti (fumettista per Coconino e saldaPress, professore all’Accademia delle Belle Arti di Bologna) e Ariel Vittori (co-fondatrice e presidente di Attaccapanni Press, vicepresidente di MeFu). Modera Francesco Archidiacono (segretario di MeFu).

Grande spazio dedicato ad autori e autrici nell’Artist Alley. Nel padiglione 7 sarà possibile incontrare importanti autori per commissions, sketch, illustrazioni, dediche, disegni, tavole originali e firme: Sergio Algozzino, Francesco Barbieri, Michela Cacciatore, Quirino Calderone, Moreno Chiacchiera, Francesca Da Sacco, Michela Da Sacco, Giuseppe De Luca, Livia De Simone, Massimo Di Leo, Maurizio Di Vincenzo, Carlo Cid Lauro, Cristiana Leone, Riccardo Nunziati, Valerio Piccioni, Fernando Proietti, Piero Ruggeri, Enrico Simonato, Alessia Trunfio, Eva Villa e molti altri.



Il programma della XXVII edizione sarà ricco di presentazioni, attività ed eventi speciali. Giovedì 30 settembre sarà dedicato al mondo manga e degli anime: il workshop di Midori Yamane, insegnate alla Scuola Internazionale di Comics, racconta le radici visive e narrative del manga aiutandoci a comprendere meglio lo stile che oggi ci appassiona; Andrea Yuu Dentuto mangaka che ha lavorato al fianco del sensei Monkey Puch su Lupin III e Adriano Forgione di Nippon Shock Edizioni presentano in anteprima il manga Loser e il Mook del maestro Ryoichi Ikegami Wild & beauty mostrando anche come disegnare Lupin. Maurizio Nataloni, Marco Chiuchiarelli, in dialogo con Alessandro Falciatore di Animeclick, presentano il libro L'architettura nei fumetti - viaggio tra gli elementi urbani caratteristici dei fumetti e dell'animazione giapponese che propone un focus sulle ambientazioni nei manga e negli anime e sull’architettura, parte integrante della scenografia. In occasione del lancio de La Ciurma del Sole Nero, la nuova saga che vede protagonista Topolino nei panni del Comandante Tomorrow, il panel Fanta... stico Topolino volge lo sguardo sulla produzione passata e recente delle storie di Topolino a tema fantascientifico con lo sceneggiatore del volume Marco Gervasio, e in collegamento l’autore Cristian Canfailla e il direttore di Topolino, Alex Bertani; conduce con Antonio Ranalli (giornalista, Rai Ragazzi). La casa editrice Tunuè, in occasione dell’uscita del primo volume, presenta 7 Crimini – La truffa, la nuova serie a fumetti che unisce la passione per il crime alla conoscenza del diritto con gli sceneggiatori Katja Centomo e Emanuele Sciarretta e i disegnatori Bruno Cannucciari e Giorgio Pontrelli, modera l’incontro Carla Gambale di Meganerd. Shockdom presenta Dal fumetto al cinema con Violetta Rocks, Marco Tarquini e Solaria film raccontando il dietro le quinte del progetto pilota che darà il via alla produzione della factory nata tra la casa editrice e la casa di produzione Solaria Film con il film tratto dalla graphic novel Il Migliore Dei Mali - L’Uomo di Latta. La Scuola Romana dei Fumetti presenta In Maschera, storie dal volto coperto un volume realizzato da più di cinquanta allievi ed ex allievi con la collaborazione di Ultra Edizioni, che porta alla scoperta delle maschere (o mascherine) e delle storie che nascondono con Arianna Rea, Jacopo Angelini, Isabella Cacciabaudo, Silvia De Ventura, Mauro Falchetti; modera l’incontro Valeria Arnaldi, giornalista, Il Messaggero. Moreno Burattini e Gianni Sedioli, in conversazione con Alessandro Bottero, raccontano e ripercorrono la loro carriera artistica che li ha portati a condividere straordinarie avventure a fumetti. Dynit presenta le novità anime in home video dei prossimi mesi, tra cui l'attesa Ultimate di Evangelion e faranno il punto sullo stato del mercato dell'animazione giapponese in Italia, tra tv, streaming e cinema. Captain Blazer, gamer e youtuber, incontra i fan per il firmacopie del suo primo romanzo Captain Blazer – Avventure mai viste, una storia fantastica piena di colpi di scena. Nelle giornate del festival, inoltre, la casa editrice Tunuè e la casa editrice J-Pop Manga invitano al pubblico a giocare insieme a loro con simpatici quiz tematici che daranno l’opportunità di vincere fantastici premi. Antonio Rezza presenta le sue carte da gioco edite da La Nave di Teseo, le prime carte dove il punto è secondario con l’incontro Encefalon, le carte da Giogo di Antonio Rezza. saldaPress presenta La scuola è un inferno. An Unkindness of Ravens - La vendetta dei corvi, nuovo young adult che racconta, da un nuovo punto di vista, il mondo della stregoneria. Con Marianna Ignazzi, Fabiana Mascolo, Dan Panosian (collegato dagli Stati Uniti), modera Alessio Danesi, saldaPress.



Frizzanti e colorati eventi speciali attendono il pubblico di Romics: Buon Compleanno Famiglia Simpson festeggia i trenta anni dalla prima messa in onda italiana della famiglia più celebre della tv con le voci di alcuni storici doppiatori italiani tra cui Monica Ward (Lisa), Fabrizio Mazzotta (Krusty), Stefano Mondini (il Preside Skinner) e Maura Cenciarelli (Ralph Winchester e Rod Flanders), Franco Bianco accompagnerà l’evento con disegni dal vivo e i Raggi Fotonici omaggeranno la famiglia gialla cantando e suonando Buon compleanno Simpson. L’evento Cartoon Heroes - Gli Eroi di 40anni di Sigle Tv racconta la musica animata per festeggiare l’anniversario di Cartoon Heroes, il collettivo che si esibisce sulle canzoni di Mazinga, Lady Oscar, Digimon, Ape Maia, Ken il guerriero o Adventure Time. Partecipano all’evento Raggi Fotonici, Vince Tempera, Douglas Meakin, Guiomar Serina, conduce Luca Bussoletti di Radio Rock/Nerd.

Per tutti gli appassionati di cosplay un grande incontro che porta alla scoperta delle più grandi gare internazionali di cosplay attraverso la parola di grandi campioni italiani che hanno fatto brillare il Cosplay italiano nel mondo: tra passione, creatività e arte si racconto Samuele Campobassi e Fabiano Valentino, Valentino Notari e Daisy Tirolo e Andrea Di Virgilio. Un video messaggio di Oguri Tokumaru, fondatore del World Cosplay Summit, farà da cornice a questo coloratissimo incontro; conduce Sabrina Perucca. Confermato lo spazio dedicato ai cosplayers, realizzato in collaborazione con Epicos: un punto di raccolta, uno spazio interattivo con appuntamenti, ospiti, meet&greet, set fotografici e servizi vari per tutti gli appassionati del settore.



L’area Cinema di Romics diventa “diffusa” e coinvolgerà diversi padiglioni con un “red carpet” immaginario fatto di tanti film che approderanno in sala nelle prossime settimane. Dalla fantascienza all’horror “new cult”, dalla commedia romantica ai film action, lo spazio di Romics dedicato all’approfondimento sui film in uscita del prossimo autunno-inverno avrà tra i suoi maggiori protagonisti Halloween Kills, 47 Metri: Great White, I’m your man e un focus particolare sul recente Dune e sullo stato dell’animazione da Oscar. Fil rouge di tutti gli eventi saranno i “Grandi Ritorni”, eccellenze italiane e internazionali del cinema hollywoodiano che, dopo aver vinto i Romics d’Oro o i Romics Special negli ultimi anni, torneranno a incontrare il pubblico in panel dedicati a nuovi titoli in uscita nei quali sono stati coinvolti, collegandosi da parti diverse del mondo e da location di grandi film. Sul palco di Romics avranno luogo gli incontri dedicati ad alcuni dei titoli in sala e in arrivo, con esperti, sneak preview e materiali in anteprima. In collaborazione con Warner Bros Entertainment Italia, per celebrare “Il ritorno di Dune”, un incontro speciale vedrà insieme George Hull (in collegamento da remoto), concept artist americano del film, l’editore italiano Sergio Fanucci e l’Art Director Tommaso Ragnisco (Il nome della rosa, Il racconto dei racconti). Con Universal Pictures International Italy è organizzato l’incontro “Aspettando Halloween Kills”, dedicato ai segreti di uno dei franchise horror più longevi di tutti i tempi, in collaborazione con ingenerecinema.com e l’Orchestra italiana del Cinema di Roma. Un curioso incrocio tra fantascienza e commedia sentimentale è invece quello del panel “Il vero amore è… artificiale: I’m your man” dedicato alla commedia sentimentale omonima, in collaborazione con Koch Media, alla presenza della TED Speaker Nicoletta Iacobacci (collegata da remoto), scrittrice internazionale esperta in digital ethics, di esperti di robotica avanzata e influencer. Effetti speciali, effetti visivi e brividi saranno il cocktail dell’incontro “Tutti gli squali del Cinema a… 47 Metri: Great White”, in collaborazione con Adler Entertainment e con la partecipazione del production designer hollywoodiano Marco Niro, collegato da remoto (Titanic, Le cronache di Narnia, The Arrival) e di Federico Bagnoli Rossi (CGA Cinecittà), per parlare del grande cinema girato “sotto il pelo dell’acqua”. “Corti che vincono tutto: Mila” è infine l’incontro di Romics dedicato alla grande animazione italiana nel mondo, celebrata attraverso il cortometraggio di Cinzia Angelini, collegata da remoto, (Minions, Cattivissimo me 3, Kung Fu Panda) Mila, mattatore in tutti i principali festival di settore del 2021, alla presenza della regista, del production designer e dell’autore della colonna sonora del primo progetto di “art department diffuso” indipendente in ambito internazionale.



Grande divertimento per gli amanti dei card games: presenti nel padiglione 9 i giochi più in voga del 2021.

Dal Tenda presenta: Bees: il Reame Segreto, un gioco di carte con delle stupende illustrazioni pensato per giocare in famiglia; creatività, deduzione, bluff e interazione in un mondo astratto e onirico con Dany;

Flick of Faith: Sfide Divine un gioco di controllo dell'area tramite tiri di destrezza con delle regole semplici da imparare e delle meccaniche che creano puro divertimento.

Suicidium è un gioco di carte accattivante, macabro e divertente, il cui obiettivo è di porre fine alla vostra esistenza o spingere gli altri a farlo - per finta, ovviamente. I disegni sono stati realizzati dall'artista Marco Tonus e da un team di guest-star del fumetto: Felinia, Miguel Angel Martin, Tuono Pettinato e Davide La Rosa. La crew di Al4oPiù, un canale che parla di tutto il mondo dei giochi da tavolo, spiegandone le regole e mostrandoli in folli gameplay, attende i suoi fan per una sfida a colpi di “schicchere” al nuovissimo Flick of Faith: Sfide Divine di Awaken Realms e al macabro e divertente Suicidium di Dal Tenda. Inoltre, l’autore Leonardi “Nidio” Luci, autore di The Zombies e The Zombies – L’inizio Della Fine pubblicati da Dracomaca, incontrerà e firmare le copie suoi ultimi libri. Game Trade presenta due imperdibili nuovissimi titoli: Dragon Ball Super Card Game, un gioco di carte con personaggi che provengono non solo da Dragon Ball Super ma anche da moltissime altre Serie di Dragon Ball e Digimon Card Game un gioco di carte con personaggi che provengono dal famosissimo anime giapponese. Allo stand sarà possibile provare gratuitamente il gioco e ricevere un omaggio riservato per tutti i fan delle serie.



Al padiglione 8 entertainment digitale, e-sport, game e divertimento attendono il pubblico. Con l’obiettivo di creare un contenitore di attività innovative legate al mondo degli eSport, del gaming amatoriale, dei Social Network e degli ecosistemi collaterali legati alla Gen. Z, quattro giorni di attività, eventi, incontri speciali e ospiti per coinvolgere di nuovo il pubblico attraverso momenti di svago, condivisione e divertimento con oltre 150 postazioni gaming a disposizione dei visitatori. Il padiglione, rappresentativo dello scenario gaming e digital italiano, sarà composto da illustri player, tra cui, Mercedes-Benz Italia, che farà provare agli ospiti il nuovo simulatore di guida di ultima generazione, la AS Roma, che farà provare ai visitatori il nuovissimo titolo e-Football 2022; SMI, che con l’hackathon metterà alla prova i programmatori per sviluppare un videogioco in tempi record e offrirà un contratto di lavoro al vincitore. Sarà inoltre presente lo stand della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, premierà le opere dei giovani vincitori del contest “Roma, Raccontala! 150 anni da Capitale, l'invito ad immaginare, narrare e svelare Roma, raccontandone la storia, il patrimonio, la cultura, la società, anche valorizzando realtà periferiche e poco conosciute, attraverso linguaggi e sensibilità contemporanee. Sul Palco numerosi presentatori si alterneranno giorno per giorno intervistando Special Guests, influencers, youtubers, personaggi del mondo musicale e sportivo. Tra i talent il content creator Mario de Lillo famoso per il suo tormentone “Arte Povera”, il rapper romano “Gemello”, gli youtuber gaming “Kekkobomba”, “Tuberanza” e “Marcy”, il famoso tik toker “Faccestamagia”, il presentatore Lele Sarallo e tanti altri.



La manifestazione Romics è organizzata da Fiera Roma e ISI.Urb, con il supporto di Regione Lazio, Fesr - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Camera di Commercio Roma, Union Camere Lazio, con il Patrocinio del Ministero della Cultura e del Centro per il Libro e la Lettura. Partner: Scuola Romana dei Fumetti, Istituto Europeo di Design, Mkers, World Cosplay Summit, IOEA- International Otaku Expo Association, Heroes - International Film Festival, I Castelli Animati, Città dell'Animazione, Dal Tenda, Atac. Media Partner: Stay Nerd, Anime Click, Comingsoon.it, MyMovies, Screenweek, Radio Globo.

L’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. All’ingresso verrà richiesto il Green Pass.