Ritorna il DC FanDome, l'appuntamento virtuale con le novità DC Comics

Nato per sopperire alla cancellazione degli eventi dal vivo lo scorso anno, il DC FanDome tornerà a ottobre 2021 per rinnovare il momento virtuale di rivelazioni sui progetti DC Comics.

Come ricorderete, lo scorso agosto 2020 la DC Comics aveva organizzato un grande evento virtuale per colmare la lacuna della cancellazione di molte convention a causa della pandemia. Da qualche mese eravamo travolti dagli effetti del Covid a livello mondiale e il DC FanDome ha avuto il merito di offrire uno stacco mentale dall'attualità per mostrare tutto ciò che bolliva in pentola, generando un enorme seguito da parte dei fan per tutte le 24 ore dell'evento, fatte di presentazioni, interviste, clip e rivelazioni sui progetti in corso e in arrivo. È in quell'occasione che abbiamo visto il primo teaser trailer di The Batman, il primo look alla Zack Snyder's Justice League e alla Suicide Squad di James Gunn, i primi teaser di Black Adam e Aquaman 2 presentati da Dwayne Johnson e Jason Momoa.

Quell'evento, oltre ad aver allietato i fan di fumetti, cinecomic, di serie live-action e animate, ha avuto un ritorno sui media particolarmente vasto. Non si contano le news che sono circolate, in cui ogni novità, rivelazione e clip esclusiva veniva ripresa e raccontata. Si calcola che l'appuntamento vistuale sia stato visto da 22 milioni di persone in 220 diversi paesi. Ebbene, il DC FanDome tornerà anche quest'anno, precisamente il 16 ottobre 2021 e si svolgerà parallelamente ai vari ComicCon che nel frattempo dovrebbero aver ripreso l'attività dal vivo.