Risate, azione, paura e romanticismo: la nuova settimana con SimulWatch, tra grandi classici e titoli da riscoprire

Da Johnny English ad Eyes Wide Shut, passando per tutte le sfumature del cinema

il programma settimanale di proiezioni pubbliche che vi proponiamo per sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch

Questa settimana si parte all'insegna della risata, con un film nel quale uno dei più popolari attori comici britannici, il Rowan Atkinson famosissimo per aver dato vita al personaggio di Mr. Bean, ma che è stato e ha fatto tanto altre cose, ha deciso di parodiare un vero e proprio mito del cinema inglese e mondiale come l'agente 007. Proprio come il suo buffo e pasticcionissimo protagonista, il film si chiama Johnny English, e lo potete vedere e commentare lunedì 8 luglio alle 21.

Martedì 9 alle 22, invece, la nostra proposta riguarda il cinema italiano, e quella che a più di dieci anni dalla sua uscita rimane una delle nostre commedie più intelligenti e divertenti viste nelle sale: si chiama Non pensarci, è scritta e diretta dal talento vivace e sbilenco di Gianni Zanasi e vede protagonista il bravissimo Valerio Mastandrea, che proprio con questo film ha spiccato definitivamente il volo affermandosi come il miglior attore italiano su piazza. Con lui, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, Caterina Murino, Paolo Briguglia, Dino Abbrescia, Teco Celio e tanti altri.

Come ogni settimana, tra le proiezioni pubbliche di SimulWatch c'è anche quella di un grande classico, di un film che ha segnato la storia del cinema e che è attualissimo e modernissimo a dispetto della sua età anagrafica: questa settimana, mercoledì 10 alle 20:30, è la volta di I tre giorni del condor, il thriller di spionaggio diretto nel 1975 da Sidney Pollack e interpretato da uno straordinario Robert Redford, affiancato da Faye Dunaway, Max Von Sydow e Cliff Robertson.

Altro appuntamento che non manca quasi mai nella settimana di Simulwatch è quello con il cinema horror. Se la scorsa settimana vi avevamo consigliato la visione di The Strangers, l'home invasion di Bryan Bertino, giovedì 11 alle 22 vi suggeriamo di vedere e commentare insieme il suo sequel, The Strangers 2: Prey at Night, arrivato nei cinema a dieci anni di distanza da quel film per la regia di Johannes Roberts, che ne ha mantenuto le linee guida portandolo però in puro territorio slasher.

Dopo i brividi e la tensione di The Strangers 2, è il caso di rilassarsi il venerdì sera, quando alle 21:30 è stata fissata la proiezione pubblica di quella che probabilmente è la commedia romantica più celebre e amata degli ultimi trent'anni: era il 1989, infatti, quando Nora Ephron come sceneggiatrice, Rob Reiner come regista e Meg Ryan e Billy Crystal come attori misero assieme i loro notevoli talenti per girare Harry ti presento Sally, un film che di certo non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

Del 1999, invece, è il film che vi proponiamo per sabato 13 luglio alle 14:30, quando fuori impazza il solleone e le temperature sono inaffrontabili. Mettetevi comodi e al fresco in casa, allora, per vedere e commentare l'ultimo dei tanti capolavori di uno dei registi più amati della storia del cinema, Stanley Kubrick: il torbido, misterioso ed erotico Eyes Wide Shut, interpretato da Tom Cruise e da quella che allora era la sua bellissima moglie anche nella vita, Nicole Kidman.

E così, siamo arrivati alla domenica, che è anche il 14 luglio, come noto il giorno dell'anniversario dell'evento simbolo della Rivoluzione Francese, la presa della Bastiglia. Sarebbe stato troppo scontato forse, da parte nostra, scegliere allora un film direttamente legato a quello che rimane uno degli eventi più importanti della storia moderna: abbiamo optato allora per un action movie avvicente e poco noto che è ambientato a Parigi proprio nei giorni di questa ricorrenza. Si chiama Bastille Day - Il colpo del secolo e vede protagonisti Idris Elba e Richard Madden, vedetelo e commentatelo alle 22:30.