Riprese iniziate per Crimes of the Future di David Cronenberg

David Cronenberg dopo anni è di nuovo su un set, quello di Crimes of the Future, che girerà in Grecia fino a settembre. Nel cast Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart e molti altri.

Sono anni che i fan di David Cronenberg aspettano questa notizia, e siamo dunque felicissimi di comunicarvi che il regista canadese è tornato sul set, stavolta in Grecia, ad Atene, dove sono iniziate le riprese, che dureranno fino a settembre, di Crimes of the Future, il suo nuovo lungometraggio con il fido Viggo Mortensen, alla sua quarta collaborazione con lui, Léa Seydoux, Kristen Stewart e Scott Speedman.

Al cast che già conoscevamo si sono aggiunti Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos, con Welket Bungué, l'attore e regista canadese Don McKellar e Lihi Kornowski.

La storia, che ci riporta alle prime pellicole di Cronenberg, si svolge in un futuro non troppo distante, in cui l'umanità sta imparando ad adattarsi ad ambienti sintetici. L'evoluzione porta gli umani oltre il loro stato naturale e produce una metaformosi, alterando il loro corredo biologico. Mentre alcuni accolgono le illimitate possibilità del "transumanesimo", altri tentano di fermarlo. Ma la "sindrome da evoluzione accelerata" si diffonde rapidamente.

Viggo Mortensen ha dichiarato in merito: "Mentre iniziamo a girare Crimes of the Future, dopo solo due giorni in questa nuova avventura di David Cronenberg, ci sembra di essere entrati in una storia in cui lui ha collaborato con Samuel Beckett e William Burroughs, se questo fosse possibile. Siamo trascinati in un mondo diverso da qualsiasi altro, che ci sembra tuttavia stranamente familiare, immediato e del tutto credibile. Non vedo l'ora di vedere dove finiremo":

Si tratta della prima sceneggiatura originale a firma di Cronenberg che il regista porta al cinema dall'epoca di eXistenZ, del 1999. Anche noi, come Mortensen, non vediamo l'ora di vedere il risultato finale.