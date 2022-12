Ripercorriamo la carriera di James Cameron attraverso cinque dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

Avatar 2: La via dell'acqua è soltanto l'ultimo di una serie di blockbuster del cineasta premio Oscar. Eccovi i suoi film in streaming che hanno scritto la storia del cinema.

Avatar 2: La via dell’acqua arriva nelle sale italiane, pronto a sbancare i botteghini e riportare la gente al cinema almeno per Natale. In occasione del film-evento vogliamo ripercorrere attraverso cinque film in streaming la carriera del suo leggendario autore James Cameron. Il cineasta canadese ha saputo film dopo film costruire una visione capace di unire come nessun'altra spettacolo gigantesco e storie possenti, capaci di catturare l’empatia del grande pubblico. Ecco dunque il meglio della filmografia di James Cameron, buona lettura.

Terminator (1984)

Già all’esordio dietro la macchina da presa arriva il film di culto che cambia la storia del cinema di fantascienza. Anche se a basso budget, Terminator possiede l’anima dell’opera epica e grandiosa. Arnold Schwarzenegger diventa immediatamente un’icona, Michael Biehn e Linda Hamilton formano una coppia appassionante. Un film tesissimo, stracolmo di trovate di storia emozionanti e di effetti speciali pazzeschi. Quanto a inventiva il genio si è già palesato. Eccome se lo ha fatto…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Aliens - Scontro finale (1986)

Con un budget decisamente più consono per la sua visione Cameron compie uno dei più grandi miracoli cinematografici dei nostri tempi: ribalta la visione stilizzata e horror di Ridley Scott per costruire un film pieno d’azione e adrenalina. Aliens - Scontro finale è uno dei grandi sequel della storia del cinema, capitanato da una Sigourney Weaver che arriva alla nomination all’Oscar come miglior attrice, prima donna per un film sci-fi. Due statuette tecniche su sette nomination, per un film spaventosamente potente. Forse ancora oggi il nostro preferito di Cameron. Disponibile su CHILI, Disney +.

Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991)

Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: Trailer della riedizione in 3D 4K con James Cameron - HD

Il cinema di Cameron trova per la prima volta la sua dimensione mastodontica in un'opera che rivoluziona il genere quanto a effetti speciali. La visione di Terminator 2 - Il giorno del giudizio si fa ancora più nichilista e disperata rispetto al precedente, incastonata in una messa in scena davvero clamorosa. Ancora Schwarzy, Linda Hamilton protagonisti insieme a Edward Furlong e al nuovo T-1000 Patrick Bergin. Che spettacolo incredibile fu a suo tempo questo film! altri quattro oscar tecnici. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Titanic (1997)

Titanic: Trailer Italiano per il 20esimo anniversario - HD

Ogni record possibile o immaginabile viene raggiunto da Titanic: undici Oscar, maggior incasso della storia del cinema, la capacità di arrivare al cuore di generazioni e generazioni di spettatori. Non è possibile quantificare in numeri o anche parole l’impatto di questo blockbuster nella storia non soltanto del cinema ma della cultura, del costume mondiali. Cameron dirige Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Kathy Bates, Billy Zane e Gloria Stuart in un’opera epica e romantica. Un film più che memorabile. Titanico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Avatar (2009)

Ancora una volta il botteghino mondiale si deve inchinare al genio immaginifico di Cameron, che propone al pubblico un universo cinematografico talmente perfetto da ridefinire la visione stessa delle possibilità della “Settima Arte”. Sam Worthington, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Stephen Lang sono i protagonisti di Avatar, epopea ancora una volta capace di stupire alla maniera di Cameron, ovvero grandiosa ma anche corposa, piena di personaggi con cui ci si può identificare. Tre Oscar tecnici, solo nomination per film e regia. Poco conta, Cameron ha fatto ancora centro. Grosso come una casa…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.