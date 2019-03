Riparte il Catania Film Fest, dal 3 al 6 aprile

Dopo il successo dell’edizione passata, torna il Catania Film Fest - Gold Elephant World Awards da mercoledì 3 aprile a sabato 6 aprile al Cine teatro Odeon e Palace Catania, con una nuova serie di appuntamenti incentrati sul cinema italiano ed europeo. Il premio più ambito è sempre il Gold Elephant o Elefante d’Oro, al miglior film in concorso. Il primo ospite d’onore annunciato è il regista Pupi Avati, che nell’incontro del 5 aprile alle ore 9.30 presso il Cine Teatro Odeon - assieme ai direttori artistici Emanuele Rauco, Laura Luchetti e Cateno Piazza - ripercorrerà la sua grande carriera. Tra i suoi riconoscimenti più importanti ricordiamo il David di Donatello come miglior sceneggiatura nel 1990 con il film Storia di ragazzi e di ragazze e nel 2003 con il film Il cuore altrove. A Catania riceverà il Premio alla carriera.

Il Catania Film Fest - Gold Elephant World è organizzato da Daniele Urciuolo (nella foto in alto con Cateno Piazza in uno scatto di Alessandro Gruttadauria), presidente dell’Associazione Alfiere Production, che ha dichiarato: “Catania è una città piena di storia, cultura ma soprattutto piena di vita. Possiede un potenziale altissimo, dal centro storico, protetto dell’UNESCO, ad una superficie che offre location uniche e affascinanti, dal mare alle montagne, finanche al suggestivo vulcano, l’Etna. Tanti film sono stati girati a Catania, che nel tempo sono diventati dei veri cult, come Divorzio all’italiana, Mimì metallurgico ferito nell’onore, Johnny Stecchino, Malèna, I Viceré, La Matassa, fino all’ultimo Malarazza del 2017 e noi vogliamo contribuire a promuovere la città di Catania con questo Festival e con altre iniziative di carattere cineturistico”.

Il Festival è organizzato in collaborazione con numerose associazioni culturali del territorio e con il patrocinio della Sensi Contemporanei, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MIBACT – Direzione Generale per il Cinema, Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo, Sicilia Film Commission e Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Catania.