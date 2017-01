Riparare i Viventi: clip italiana esclusiva del film con Tahar Rahim e Emmanuelle Seigner

Dopo la presentazione allo scorso Festival di Venezia nella sezione Orizzonti, arriverà nei cinema italiani il 26 gennaio, distribuito da Academy Two, Riparare i viventi, il film di Katell Quillévéré, vincitrice tre anni fa del César per la migliore sceneggiatura per il suo film Suzanne.



Tratto dall'omonimo romanzo di Maylis de Kerangal, pubblicato in Italia da Feltrinelli, Riparare i viventi, che vanta una colonna sonora composta dal Premio Oscar Alexandre Desplat, vede protagonisti Emmanuelle Seigner, Tahar Rahim, e Anne Dorval e racconta di un grave incidente stradale che legherà tra loro le sorti di un giovane, ridotto in fin di vita, di una donna in attesa di trapianto provvidenziale che potrà salvarla, e di tutti quelli che ruotano intorno a loro: genitori, amici, dottori, infermieri...



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo oggi una clip italiana in anteprima:





Riparare i viventi - Trailer ufficiale italiano: