Rio: il film da vedere e commentare insieme domenica 3 maggio con SimulWatch

Voliamo in Brasile con questo divertentissimo film d'animazione diretto da Carlos Saldanha, regista della trilogia di L'era glaciale. Appuntamento su SimulWatch domenica 3 maggio alle 16.

La visione condivisa di domenica 3 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film d'animazione del 2011 che ci porta a visitare terre, colori, musica e fauna del Brasile: si intitola Rio ed è diretto da Carlos Saldanha, regista della fortunata trilogia di L'era glaciale.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Rio e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 3 maggio alle ore 16.

Rio acconta le vicende di Blu (doppiato Fabio De Luigi), un raro esemplare di pappagallo strappato alla giungla brasiliana che, mentre veniva trasportato in un camion verso Moose Lake, nel Minnesota, viene accidentalmente scaraventato fuori dalla vettura. Una ragazzina di nome Linda, trova il pennuto per strada e decide di tenerlo con sé, crescendolo con amore. Dopo quindici anni Blu è diventato un uccello addomesticato cresciuto a cioccolata e biscotti, che non ha mai imparato a volare, ma che ama condurre una vita comoda insieme a Linda, la sua migliore amica e proprietaria di una libreria. La loro tranquilla esistenza, però, viene scombussolata dall'arrivo di un goffo ornitologo brasiliano di nome Tullio: Blu è infatti l'ultimo esemplare maschio della sua specie, mentre nel territorio brasiliano è stata trovata l'unica femmina rimasta, una pappagallina di nome Gioiel (voce italiana Victoria Cabello). Convinta da Tullio che l'accoppiamento fra i due uccelli sia l'unica possibilità di salvare la specie, Linda e il suo amico Blu partono alla volta di Rio di Janeiro. Quando il pennuto incontra per la prima volta Gioiel, è amore a prima vista da parte di Blu, ma qualcosa di inaspettato li attende. Non molto tempo dopo, infatti, i due vengono rapiti da una banda di trafficanti che vogliono venderli per ottenere soldi.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

