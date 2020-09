Rinviata l’uscita di Black Widow, mentre Soul della Pixar potrebbe andare direttamente su Disney Plus

News Cinema

In un periodo sempre difficile per il cinema mondiale, arrivano altre notizie non confortanti per gli esercenti e per l’offerta dei film a disposizione del pubblico nelle prossime settimane.

Le sale cinematografiche di tutto il mondo sono in grande difficoltà, lo sappiamo bene. Se dalle nostre parti, e in generale in Europa, le uscite di Tenet e After 2 hanno dato dei segnali positivi, negli Stati Uniti la situazione della pandemia è ancora più seria e le major continuano a rinviare i film più attesi. Dopo la notizia del rinvio per il secondo capitolo di Wonder Woman, oltre a Candyman e Greenland, arriva oggi la conferma di una nuova data di uscita per il nuovo film della Marvel, Black Widow, dedicato totalmente al personaggio interpretato da Scarlett Johansson.



Black Widow: Trailer Italiano del Film - HD

L’uscita era prevista per il 6 novembre, ma non sarà rispettata, secondo molti fonti citate da siti specializzati americani. Non solo, la Disney sta anche pensando a quale opzione di uscita preferire per Soul, attesissimo film esistenziale della Pixar che premette di essere un nuovo gioiello della casa di produzione. Per ora rimane fissata la data americana del 20 novembre, ma lo studio starebbe addirittura pensando di proporre direttamente Soul sulla piattaforma di Disney Plus.

Il rischio è quello di non proporre un contenuto di grande appeal alle sale americane fino al 20 novembre, con l’uscita di No Time to Die della serie di James Bond. Il ritorno alla normalità è ancora complesso, speriamo che da noi si compensi l’assenza di prodotto di richiamo americano con film italiani che possano interessare al pubblico.