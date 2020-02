Rincorsa all'Oscar 2020: Joker torna nei cinema anche in Italia!

News Cinema

Il film di Todd Phillips, con uno straordinario Joaquin Phoenix nei panni di Joker, candidato all'Oscar 2020 come migliore attore protagonista, sarà di nuovo in sala da domani 6 febbraio, oltre a essere disponibile in versione digitale.

Joker, il film diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, candidato a 11 Premi Oscar 2020, già vincitore di 2 Golden Globe (Miglior attore protagonista in un film drammatico per l'interpretazione di Joaquin Phoenix e Miglior Colonna Sonora Originale per il lavoro di Hildur Guðnadóttir) e del Leone d'Oro per il Miglior Film allo scorso Festival di Venezia, sarà di nuovo nei cinema italiani a partire dal 6 febbraio e arriva in DVD, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD, oltre che per il noleggio in digitale.





Il film - dopo aver superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e incassato più di $1 miliardo nel mondo, è inoltre già disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.



In occasione dell’arrivo in Home Video del film, i primi 10 minuti di Joker sono disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros.