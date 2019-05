Rim of the World: il trailer del film d'avventura e fantascienza Netflix diretto da McG

Dopo l'horror intitolato La Babysitter McG, regista americano di film come il primo Charlie's Angels e Terminator Salvation, torna a collaborare con Netflix firmando un film che sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 24 maggio e che s'intitola Rim of the World.

La storia è quella di quattro adolescenti impegnati in un campeggio estivo che, oltre a dover affrontare sfide come rapide in canoa o escursioni in montagna, se la devono vedere anche con un'invasione aliena. Rimasti soli e privi di qualsiasi aiuto elettronico, ed entrati in possesso di quella che appare essere la chiave per la salvezza del pianeta, i quattro ragazzini dovranno fare squadra per superare le loro paure e salvare il mondo.

Questo è il trailer di Rim of the World, che vede protagonisti Jack Gore, Miya Cech, Benjamin Flores Jr., Alessio Scalzotto e Andrew Bachelor: