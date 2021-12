Rigoletto al Circo Massimo, nascita di uno spettacolo: il film opera e il documentario

News Cinema

In esclusiva vi proponiamo il trailer del documentario sulla produzione di Rigoletto al Circo Massimo, un film opera di speranza durante la pandemia, in onda su Rai3 il 30 dicembre.

Verdi e la maestosità delle rovine dell’antica Roma. Rigoletto al Circo Massimo, pensato per l’estate 2020, quando il paese era appena uscito dal rigido lockdown di inizio pandemia. Una ripartenza con uno spettacolo dal vivo, una sfida raccolta con grande entusiasmo da Damiano Michieletto, partendo con le prove il 16 giugno, proprio il giorno della riapertura dei teatri. Un mese di lavoro appassionato per preparare la messa in scena, una regia video live che potesse coordinare tre operatori steady-cam in grado di mostrare allo stesso tempo gli interpreti dell’opera sul palcoscenico e le loro inquadrature proiettate su un enorme schermo alle loro spalle. Insieme a filmati girati con una troupe ridotta a Cinecittà, durante il periodo delle prove.

Una notevole sfida, quella di allestire uno spettacolo di ampia portata e ambizione in solo un mese di tempo, molto meno del consueto. Per non parlare dei limiti imposti dalle regole del protocollo anti Covid-19, come il distanziamento sul palco per i cantanti. L’idea di Michieletto è di far dialogare la performance degli interpreti con le proiezioni sullo schermo, dando vita a un vero e proprio film opera montato in diretta. Enrico Parenti ha realizzato un racconto per immagini di un’avventura da sola meritoria di testimonianza.

Sia il film opera, Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto, con direttore d’orchestra Daniele Gatti, prodotto da Teatro dell’Opera di Roma, Indigo e Rai Cinema, che il documentario Rigoletto 2020 nascita di uno spettacolo di Enrico Parenti andranno in onda dalla prima serata il 30 dicembre su Rai3. Una serata interamente dedicata dal servizio pubblico all'opera lirica e all'anima noir del capolavoro di Verdi.

Il trailer in esclusiva di Rigoletto 2020 Nascita di uno spettacolo