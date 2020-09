Rifkin's Festival: il trailer del nuovo film di Woody Allen

News Cinema

Presentato in anteprima mondiale al Festival di San Sebastian, il nuovo film di Woody Allen intitolato Rifkin's Festival si mostra nel primo trailer.

Debutterà il 18 settembre in anteprima mondiale al Festival di San Sebastian, la nota località turistica nel nord della Spagna, ma da oggi possiamo vedere il primo trailer di Rikfin's Festival. È esattamente in quella cittadina che Woody Allen ha ambientato la sua nuova commedia romantica, proprio a festival cinematografico in corso nella finzione della storia.

Il film è interpretato da Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz e racconta di una coppia, marito e moglie americani che si fanno sedurre dalla magia del luogo e da un regista francese (lei) e una donna spagnola (lui). Si tratta di una co-produzione tra Spagna, Stati Uniti e Italia (con Wildside) di cui ancora non conosciamo l'uscita nei cinema italiani.