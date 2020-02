Rifkin’s Festival: il titolo, il cast e la trama del nuovo film di Woody Allen girato in Spagna

News Cinema

Una commedia romantica che parla anche italiano ed è ambientata durante il Festival del cinema di San Sebastian.

Ecco svelato il titolo, Rifkin’s Festival, del nuovo film di Woody Allen che ha girato a Sen Sebastian, nei Paesi Baschi, la scorsa estate, ed è prodotto da The Mediapro Studio, Gravier Productions, ma parla anche italiano, visto che è coprodotto dalla Wildside. Il film sarà distribuito nel corso di quest’anno, chissà se facendo una capatina prima in qualche grande festival internazionale. Siamo curiosi di sapere se, ad esempio, Cannes inviterà per l'ennesima volta Allen, senza farsi condizionare dalle polemiche americane.

Protagonisti del film sono Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wally Shawn e Christoph Waltz. Come si evince anche dalla foto che trovate qua sopra, diffusa dal set del film, Allen torna a collaborare con Vittorio Storaro, che ha curato la fotografia dei suoi ultimi tre film.

La trama del film

La storia è quella di una coppia americana sposata che va al Festival di San Sebastian, viene catturata dalla magia dell’evento, dalla bellezza seducente della Spagna oltre che dalla fantasia del cinema. Il tutto fa sì che lei inizierà una relazione con un brillante regista cinematografico francese, mentre lui si innamorerà di una donna spagnola del posto. È una commedia romantica che si risolve in una maniera divertente e romantica