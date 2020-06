Rifkin’s Festival di Woody Allen aprirà il Festival di San Sebastian 2020

News Cinema

Il nuovo film di Woody Allen verrà presentato in una proiezione di gala proprio dove è stato girato in buona parte, segnando il ritorno di un regista in Europa sempre amato nonostante il trattamento che gli Stati Uniti gli stanno riservando.

Se gli Stati Uniti hanno voltato le spalle a Woody Allen, condannandolo all’oblio per una faccenda archiviata e conclusa dalle autorità competenti decenni fa, l’Europa continua ad amarlo. Lo conferma anche il suo nuovo film, Rifkin’s Festival, prodotto dalla Spagna, ma con una quota produttiva dell’italiana Wildside, e coerentemente annunciato come film d’apertura, fuori concorso, della manifestazione in cui è ambientato, il Festival di San Sebastian, giunto alla 68° edizione. Oltre quindici anni fa aveva già presentato un suo film, Melinda e Melinda, nella stessa serata di apertura. Era il 2004.

La prima mondiale si terrà il 18 settembre. Le riprese si sono svolte la scorsa estate nella cittadina di mare basca e dintorni. La storia è quella di una coppia sposata americana che va al festival e viene catturata dalla magia dell’evento, dalla bellezza e dal fascino della città e dalla fantasia del cinema. Lei finisce per avere una relazione con un regista francese, mentre lui si innamora di una donna spagnola che vive in città. In fondo il canovaccio non sembra troppo diverso, età dei protagonisti a parte, dal suo ultimo e delizioso Un giorno di pioggia a New York.

Viene descritta come una commedia romantica e vede nel cast Elena Anaya e Louis Garrel, oltre a Gina Gershon, Sergi Lopez, e Christoph Waltz. È in libreria l’autoobiografia di Woody Allen, da non perdere, dal titolo A proposito di niente, pubblicata da La nave di Teseo.

