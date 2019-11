Rieti e Sabina Film Festival 2019: la serata di premiazione e i finalisti

News Cinema

Si svolgerà il 25 novembre dalle ore 19 al cinema Caravaggio di Roma. Durante la serata saranno premiati Antonio e Pupi Avati per la loro carriera cinematografica, con il prestigioso Ulivo D'oro, simbolo del festival e del territorio.

Dopo il successo della scorsa edizione del Rieti e Sabina Film Festival, svoltasi al Teatro Flavio Vespasiano, vera perla all'occhiello della città, quest'anno il Festival celebra la cerimonia di premiazione nell'altrettanto prestigioso Cinema Caravaggio.

Il RSFF è un festival internazionale open. Oltre 300 Lungometraggi, Cortometraggi e Documentari senza limiti di genere cinematografico sono arrivati letteralmente da tutto il mondo a sottolineare la vocazione internazionale del Festival. Il 25 Novembre 2019 dalle h 19,00 saranno premiati i vincitori delle categorie in concorso: Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Miglior Attore, Miglior Attrice e Miglior Regista. Durante la serata saranno premiati Antonio e Pupi Avati per la loro carriera cinematografica, con il prestigioso Ulivo D'oro, simbolo del festival e del territorio.



La Giuria del Festival è presieduta dal produttore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, proprietario della Mediterranea Produzioni, ed insieme al lui Vittorio Sodano, 2 volte nominato al Premio Oscar per trucco ed effetti speciali, Patrizia de Santis, actor's coach internazionale con la Agenzia omonima ed unica licenziataria italiana del Metodo Chubbuck, Maz Czertok, Produttore e Distributore della Iuvit Media Sales, Maurizio Bizzarri, produttore italo-americano della Games of King Productions, Valentina Calabrò, Agente di Rappresentanza con la VYP Talent.

La serata vedrà la illustre presenza del Vice-Ambasciatore del Giappone Daisuke Kotani, a conferma dei rapporti tra il Rieti e Sabina Film Festival e l'Ambasciata Giapponese. Da quest'anno il RSFF vedrà la collaborazione anche con l'Ambasciata dell'Azerbaijan, alla quale in occasione del Festival sarà presentato il progetto di una Accademia Internazionale di Cinema in Azerbaijan, nella splendida città di Baku.

Presenti nel ricchissimo parterre anche l.Avv. Manuela Traldi, Presidente della Itazercom, Camera di Commercio Italia-Azerbaijan, la Presidente della Fondazione Olivetti Cinzia Bianconi, e la responsabile del presidio Medico della presidenza del Consiglio D.ssa Brunella Vercelli.

La presentatrice della Serata di Gala sarà Metis Di Meo, conduttrice reduce dal successo della trasmissione "Il Nostro Capitale Umano", excursus sul mondo del lavoro italiano tra tradizione ed innovazione, un programma itinerante di notevole successo sul RAI2, accompagnata sul palco da Nico Toffoli, Fondatore e Presidente del Festival.