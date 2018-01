Ridley Scott ha un'idea anche per un nuovo Blade Runner

A 80 anni più attivo e battaglierlo che mai, il workaholic Ridley Scott non si fa pregare per dire la sua su vari argomenti, inclusi i film altrui ma che in qualche modo lui avverte - comprensibilmente, volendo - di sua pertinenza. Mentre lui era occupato a dirigere un altro prequel di Alien, accolto, per usare un eufemismo, senza entusiasmo da critica e pubblico, prima di rigirare un buon terzo di Tutti i soldi del mondo, Denis Villeneuve ha realizzato Blade Runner 2049, che, come spesso accade coi lavori del regista canadese, ha diviso il pubblico tra chi ha gridato al capolavoro e chi è rimasto deluso. Al box office, poi, è stato un flop

Com'è noto, Scott a domanda sul film ha risposto che è troppo dannatamente lungo e lento e che lui avrebbe tagliato una buona mezz'ora. In un'intervista con Digital Spy, il regista ha adesso dichiarato di avere in mente un'altra storia ambientata nell'universo di Blade Runner: "Ho un altro soggetto pronto per essere sviluppato, perciò c'è sicuramente almeno un'altra storia da fare".

E voi che ne pensate? Vorreste vedere un altro film della serie tornare nelle mani di Scott o temete l'effetto Alien?