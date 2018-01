Ridley Scott dirigerà The Merlin Saga per la Disney

Ridley Scott è in trattative con la Disney per dirigere The Merlin Saga, franchise che molto probabilmente sarà prodotto in collaborazione con la sua compagnia Scott Free. Ad adattare la serie di libri scritti da T.A. Barron è stata chiamata Philippa Boyens, fedelissima collaboratrice di Peter Jackson e Fran Walsh con cui ha scritto la trilogia de Lo Hobbit e quella de Il signore degli anelli, vincendo l'Oscar per Il ritorno del re.

Pubblicato nel 1996, il primo libro di Barron intitolato The Lost Years of Merlin inizia con il leggendario mago che riaffiora dalle acque del mare del Galles senza memoria né nome, benché meno una dimora. Ma la sua volontà indomita di scoprire la sua identità e la provenienza dei suoi poteri magici lo condurrà per terre inesplorate e fantastiche. E il suo viaggio di scoperta sarà fortemente connesso con il destino della sua patria...

La saga di Merlino è composta di dodici volumi, ultimo dei quali The Book of Magic Illustrated Treasury è stato pubblicato nel 2011. Candidato tre volte all'Oscar per la regia (Thelma & Louise, Il gladiatore, Black Hawk Down), Ridley Scott ha in questo momento nelle sale italiane Tutti i soldi del mondo, per cui potrebbe ottenere la quarta segnalazione visto che i Golden Globe lo hanno candidato. Tra i capolavori di inizio carriera del regista britannico vogliamo ricordare l'esordio I duellanti, il primo Alien, l'originale Blade Runner.