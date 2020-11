Ridley Scott compie 83 anni: festeggiamolo con i suoi capolavori in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato i migliori film in streaming del grande regista britannico.

Compie oggi 83 anni il grande regista inglese Ridley Scott, l’esteta cinematografico del nostro tempo. Fin dal lontano esordio nel 1977 con il cult-movie I duellanti, questo cineasta dalla visione unica ha applicato il suo gusto per un cinema elegante e raffinato a tutti i generi che ha affrontato, dalla fantascienza al dramma, dal thriller al film di guerra. Grazie al suo stile fortemente connotato a livello visivo Scott ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia del cinema contemporaneo, spingendo in avanti i limiti estetici della nozione di genere fino a renderlo cinema d’autore. Come sempre cinque sono i film in streaming che abbiamo scelto per omaggiare una carriera di certo discontinua ma atrettanto sicuramente ricca di titoli memorabili. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming diretti da Ridley Scott

Alien (1979)

Il film che ha cambiato le regole della fantascienza facendola sconfinare nell’horror è ancora oggi capace di incutere nello spettatore una tensione smisurata, grazie alla claustrofobia degli interni dell’astronave Nostromo e a un ritmo della narrazione che costruisce invece di accumulare. Alien rimane un film inarrivabile per eleganza visiva fusa alla perfezione con la potenza emotiva delle scene di scontro con il mostro. Sigourney Weaver ha sviluppato un personaggio meritatamente entrato nella leggenda - anche grazie al secondo capitolo - ma nel cast meritano di essere ricordati anche Ian Holm, Veronica Cartwright, Tom Skerritt e il grande John Hurt, protagonista/vittima nella scena più raccapricciante e terrificante degli anni ‘70. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Blade Runner (1982)

Blade Runner: Trailer italiano del final cut - HD

Altra fusione geniale tra il noir e la fantascienza distopica. Alla base c’è Philip K. Dick, il cantore disilluso di un futuro oscuro da scrutare. Ridley Scott lo interpreta cogliendone l’anima profonda ma rivisitandone in chiave personale l’universo ideologico. Blade Runner è un capolavoro figlio di due padri ma con una sua fisionomia precisa, coerente, abbagliante. La sequenza dell’esecuzione di Joanna Cassidy e il confronto finale tra Harrison Ford e Rutger Hauer sono i momenti migliori di un film senza speranza, incredibilmente bello da vedere quanto struggente da “sentire”. Disponibile su Rakuten TV, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Thelma & Louise (1991)

Il lungometraggio più simbolico degli anni ‘90, un road-movie che percorre i paesaggi meravigliosi del western ma li rivisita attraverso uno sguardo al femminile fiero, emozionante. Thelma & Louise prima ancora di essere un film bellissimo da vedere rimane un’esperienza di vita, un racconto appassionato di fuga e rinascita spirituale, in un mondo dominato dal sopruso e dal preconcetto. Un finale meraviglioso e Geena Davis e Susan Sarandon al massimo livello attoria possibile. Oscar per la miglior sceneggiatura originale, prima nomination per Ridley Scott come miglior regista. Purtroppo quell’anno in gara c’era Il silenzio degli innocenti...Disponibile su Apple Itunes, NOW TV.

Il Gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

Il ritorno in grande stile del peplum per un’epopea disegnata alla perfezione sul corpo tozzo e lo sguardo potente di Russell Crowe, in una delle prove d’attore più carismatiche della storia del cinema. Dietro alla confezione sfavillante de Il Gladiatore c’è anche una dissertazione più profonda sulla società che consuma ormai spettacolo senza interessarsi più al contenuto e al messaggio morale dello spettacolo stesso. Un film di intrattenimento la cui portata simbolica è a nostro avviso stata fortemente sottovalutata. Cinque premi Oscar tra cui quelli per il miglior film e il miglior attore. Seconda nomination per Scott, ma ancora niente statuetta. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Black Hawk Down (2001)

Uno dei migliori film di guerra mai realizzaio, girato e montato come un vortice cinematografico quasi sperimentale. Ridley Scott sceglie infatti una via quasi innovativa per il genere: quella della messa in scena pura, senza background psicologico e contesti storico/sociali. Black Hakw Down è l’esposizione folgorante di una battaglia urbana costruita in un certo modo come uno zombie-movie, con il nemico senza volto o caratterizzazione che avanza inarrestabile verso la propria preda. Cinema di impatto sensoriale clamoroso, un film davvero diverso dagli altri. Terza nomination all’Oscar per Scott. Da rivalutare, è uno dei capolavori meno riconosciuti del cineasta britannico. Disponibile su Chili, TIMVision.

Ci sono cosí tanti altri film di Ridley Scott che meriterebbero di essere ricordati! Noi ad esempio abbiamo un debole per il demone interpretato da Tim Curry in Legend, fiaba visivamente portentosa. Amiamo le atmosfere cupe e stilose di Black Rain, con un intenso Michael Douglas. Ci ha divertito molto Sopravvissuto - The Martian. Più di tutti però troviamo magnificamente costruito American Gangster, duello a distanza tra il criminale Denzel Washington e il poliziotto Russell Crowe che si incontrano in una sola, straordinaria sequenza senza parole. Gran cinema, come molto prodotto dall’icona Ridley Scott.