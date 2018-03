Ridley Scott adatta il comic book Queen and Country

Ridley Scott sarebbe interessato ad adattare per il grande schermo Queen and Country, un fumetto di Greg Rucka pubblicato dal 2001 al 2007 per 32 numeri. Si tratta di un lavoro a tema spionistico, che segue le vicende di un terzetto di agenti dei servizi segreti inglesi, in una divisione chiamata "Minders", concentrandosi in particolare sulle vicende di Tara Chace. L'opera ha vinto un prestigioso Eisner Award nel 2002, con un buon successo che ha generato romanzi e anche un'altra miniserie dal titolo "Declassified": Cinque anni fa si stava già per avviarne una versione cinematografica, con Ellen Page a interpretare la protagonista, ma il progetto non è andato in porto e a quanto sembra Ellen non è più coinvolta.

Resta da capire quale priorità Scott abbia intenzione di dare al film, dato che - a dispetto dei suoi 80 anni - ha in ballo diversi progetti: Wraiths of the Broken Land (altro adattamento, questa volta di un romanzo), la Merlin Saga per la Disney che da tempo cerca di convincerlo ad accettare, e infine una ricostruzione dell'epica Battaglia d'Inghilterra, svoltasi dal 1940 al 1941.