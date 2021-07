Ricordiamo Vittorio De Sica con cinque dei suoi capolavori in streaming

News Cinema

L'autore di Ladri di biciclette e La ciociara nasceva il 7 luglio del 1901. Eccovi alcuni dei suoi lavori indimenticabili in streaming.

Il 7 luglio 1901 nasceva a Sora, in quello che era ancora il Regno d’italia, il grande Vittorio De Sica. Considerato insieme a Roberto Rossellini il maggiore esponente della corrente rivoluzionaria del Neorealismo italiano, De Sica ha spesso cercato con i suoi capolavori di “interpretare” le direttive stesse di quel movimento estetico e contenutistico, ottenendo risultati unici e sorprendenti. I cinque film in streaming selezionati per raccontare, anche se soltanto in minima parte, l’arte e la poetica cinematografica di Vittorio De Sica ci mostrano un autore desideroso di confrontarsi con generi, toni e suggestioni anche molto diversi tra loro. Purtroppo alcuni dei suoi migliori lungometraggi non sono disponibili in streaming: tra essi Umberto D. (1953), titolo che molti considerano la chiusura della stagione del Neorealismo e che a nostro avviso rappresenta il capolavoro dell’autore. Per questo motivo abbiamo scelto un fotogramma del film come copertina del nostro omaggio a Vittorio De Sica. Buona lettura.



Cinque capolavori in streaming diretti da Vittorio De Sica

Ladri di biciclette

Miracolo a Milano

La ciociara

Ieri, oggi, domani

Il giardino dei Finzi Contini



Ladri di biciclette (1948)

Uno dei capolavori eterni della nostra cinematografia, un film girato con un senso del vero mai visto in precedenza in un lungometraggio. Ladri di biciclette conferma il talento di De Sica nel fondere gli stilemi del melodramma con la realtà dell’Italia del Dopoguerra. Scene memorabili, una messa in scena che aderisce alla sceneggiatura e al suo spirito di indagine socio-economica, attori perfetti nei rispettivi personaggi. Arriva il secondo Oscar dopo quello ottenuto due anni prima con Sciuscià. De Sica diventa di diritto un nome fondamentale nella storia del cinema nostrano. E non solo. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Miracolo a Milano (1951)

Il tentativo di sfuggire alle gabbie che in cui il Neorealismo rischiava di confinarlo regala a De Sica un altro dei grandi capolavori della sua carriera, una favola intrisa di verità ma capace di andare oltre il realismo della rappresentazione. Vincitore della Palma d’Oro a Cannes, Miracolo a Milano diventa il film della speranza, della volontà di andare avanti nonostante tutto. Momenti di cinema altissimi, indimenticabili, come il primo volo a cavallo delle scope da strega. Emozione pura. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

La ciociara (1960)

Il ritorno al melodramma ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale consente a De Sica di confrontarsi col testo di Alberto Moravia. La ciociara viene cucito addosso alla protagonista Sophia Loren, e a ragion veduta. L’attrice ripaga con una prova destinata a entrare negli annali. La Loren vince l’Oscar e la Palma d’Oro a Cannes come miglior attrice. Un trionfo per un film straziante, un rapporto madre-figlia che scrive la storia del cinema in maniera dolorosa e indelebile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Ieri, oggi, domani (1963)

Per De Sica arriva anche il momento di tentare la via della Commedia all’Italiana attraverso un progetto in tre episodi che racconta il nostro Paese, le sue bassezze ma anche le sue virtù umane. Si forma definitivamente la coppia leggendaria composta da Sophia Loren e Marcello Mastroianni. La scena dello spogliarello di Ieri, oggi, domani verrà ricordata e riprodotta nei decenni a venire. Terzo Oscar per il miglior film straniero per De Sica. Disponibile su CHILI, NOW.

Il giardino dei Finzi contini (1970)

Dal romanzo di Giorgio Bassani un melodramma ispiratissimo, che racconta la Storia e il suo momento più buio in Italia - le leggi razziali del 1938 - in maniera intima e insieme appassionata. Il giardino dei Finzi Contini è forse l’ultimo capolavoro di Vittorio De Sica, ma probabilmente uno dei suoi film maggiormente sentiti e personali. L’autore dirige un cast magnifico, riuscendo a tirar fuori interpretazioni vibranti da Lino Capolicchio, Dominique Sanda e da tutti gli altri. Quarto Oscar per il film straniero, record che soltanto un altro genio come Federico Fellini riuscirà ad eguagliare. Disponibile su Amazon Prime Video.00