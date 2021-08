Ricordiamo il grande talento di River Phoenix con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore precocemente scomparso nel 1993 a soli 23 era nato in questo giorno nel 1970. Cinque titoli in streaming per celebrare una carriera comunque straordinaria.

Il 23 agosto 1970 nasceva a Madra (Oregon) il talento cristallino di River Phoenix. Diventato già a sedici anni un attore di culto grazie al capolavoro di Rob Reiner Stand By Me - Ricordo di un’estate, Phoenix in pochissimi anni di carriera ha costruito una filmografia piena di grandi titoli, sia capaci di attrarre il grande pubblico che diventare oggetto di ammirazione presso gli intenditori maggiormente raffinati. Basta pensare che prima della scomparsa prematura avvenuta il 31 ottobre 1993 all’età di soli 23 anni, River Phoenix aveva già ottenuto una nomination all’Oscar e la Coppa Volpi al Festival di Venezia. Ecco dunque i cinque film in streaming scelti per celebrare un interprete capace di entrare nel cuore del pubblico come pochi altri fecero negli anni ‘80 e ‘90. Il nostro tributo alla grandezza di River Phoenix è ancora oggi commosso e doveroso. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming interpretati da River Phoenix

Stand By Me - Ricordo di un’estate

Vivere in fuga

Indiana Jones e l’ultima crociata

Ti amerò... fino ad ammazzarti

Belli e dannati

Stand By Me - Ricordo di un’estate (1986)

Stand by Me - Ricordo di un'estate: Trailer italiano del film

Tratto da uno dei quattro romanzi brevi di Stephen King contenuti nella grandiosa raccolta Stagioni diverse, Stand By Me - Ricordo di un’estate è il racconto di formazione più emozionante e sincero degli anni ‘80. Un melodramma poetico con protagonisti quattro bambini che stanno per scoprire cosa significhi diventare adulti attraverso un rito di passaggio doloroso e indimenticabile. Phoenix è uno dei quattro protagonisti, quello più problematico e toccante. Rob Reiner ha diretto questo capolavoro con una mano sopraffina, da artista eclettico e sensibile quale è sempre stato. Nomination all’Oscar per l’adattamento. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Vivere in fuga (1988)

Sidney Lumet dirige la storia di una famiglia di anarchici costretta alla continua fuga e a celare la propria identità dopo un atto di sabotaggio finito in tragedia. Judd Hirsch e Christine Lahti sono i genitori di Phoenix, ragazzo che non sopporta più la mancanza assoluta di radici. Running on Empty - bellissimo titolo originale - racconta di legami dolorosi e storie d’amore più forti del desiderio di fuggire. Con un finale commovente come pochi. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura e per Phoenix come non protagonista. Film assolutamente da riscoprire, da noi a suo tempo non uscì nemmeno in sala...Disponibile su CHILI.

Indiana Jones e l’ultima crociata (1989)

Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Steven Spielberg affida a Phoenix il ruolo iconico del giovane Indiana Jones nel magnifico prologo che racconta la nascita di molti dei tratti distintivi del personaggio. L’attore ripaga con una prova iperbolica e scatenata, facendo dell'incipit di Indiana Jones e l’ultima crociata un momento di cinema funambolico e spassoso, come tutto il resto del film d’altronde. Spettacolo di livello altissimo, intrattenimento e un cuore cinefilo pulsante. Grande terzo capitolo, forse addirittura il migliore dell’intera saga. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Ti amerò... fino ad ammazzarti (1991)

Phoenix sceglie di collaborare con il grande Lawrence Kasdan a una delle sue commedia più nere e corrosive. Storia di amore, infedeltà e tentativo di assassinio, Ti amerò... fino ad ammazzarti è interpretato anche da Kevin Kline, Tracey Ullman, William Hurt, Keanu Reeves e Joan Plowright. Film discontinuo ma a tratti irresistibile, pieno di trovate di sceneggiatura e interpretazioni soavemente sopra le righe. Da rivedere con gusto e senso della commedia di costume. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.

Belli e dannati (1991)

Gus Van Sant dirige Phoenix e Keanu Reeves in un on the road dell'anima, con personaggi che si perdono soltanto per trovare la loro dimensione più profonda e dolorosa. Film di culto di inizio anni ‘90, regala a Phoenix la Coppa Volpi a Venezia. Belli e dannati è senza dubbio uno dei film migliori dell’autore di Last Days e Will Hunting - Genio ribelle, un dramma a tinte forti appassionante e disperato, con momenti di cinema capaci di entrare realmente sotto la pelle del pubblico. Struggente e prezioso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.