Ricordiamo Carrie Fisher con i suoi migliori film in streaming

La mitica Principessa Leia nasceva il 21 ottobre 1956. Cinque film in streaming per ricordare una carriera non solo all'insegna di Guerre stellari.

Il 21 ottobre 1956 nasceva a Burbank, California, la leggenda del cinema Carrie Fisher. la figlia di Debbie Reynolds è ovviamente entrata nella storia del cinema grazie al ruolo della Principessa Leia nella saga di Guerre stellari. Un figura iconica che ha fatto sognare milioni di fan attraverso varie generazioni di spettatori. Ma la carriera della Fisher non può essere limitata soltanto alle avventure galattiche di Star Wars. Nei cinque film in streaming selezionati per renderle il nostro dovuto omaggio ci sono infatti altri due lungometraggi di culto assoluti, che dimostrano quanto fosse un’attrice dal timbro comico di valore indubbio. E manca all’appello dello streaming Hannah e le sue sorelle, uno dei capolavori di Woody Allen in cui Carrie Fisher recita accanto a mostri sacri come Michael Caine, Dianne Wiest e Max von Sydow. Non ci resta dunque che lasciarvi alla nostra lista e augurarvi come sempre buona lettura.

Cinque film di culto interpretati dalla leggenda Carrie Fisher

Guerre stellari

The Blues Brothers

L’impero colpisce ancora

Il ritorno dello Jedi

Harry ti presento Sally

Guerre stellari (1977)

L’inizio della leggenda della Settima Arte. George Lucas costruisce un universo coerente, fantasioso, stracolmo di fascinazioni e idee. La trama di Guerre stellari è un compendio che scava negli archetipi della letteratura occidentale, un concerto di storia e personaggi praticamente perfetto. Accanto a una Fisher immensa ci sono anche Harrison Ford, Mark Hamill e tutti gli altri ribelli che combattono contro l’impero. Ma a rubare la scena arriva il villain dal mantello nero e il casco iconico...Una valanga di Oscar tecnici e incassi stratosferici. Inizia il mito nel migliore dei modi. Disponibile su Rakuten TV, Disney +.

The Blues Brothers (1980)

The Blues Brothers: trailer 30mo anniversario

John Landis vuole la Fisher come innamorata abbandonata da John Belushi che cerca vendetta a tutti costi, possibilmente spargendo il sangue del mito comico. Le scuse di Jake Blues di fronte alla donna armata di mitra sono un momento comico senza eguali. Solo uno dei tanti lampi di genio che confezionano The Blues Brothers, capolavoro libero e feroce di inizio anni ‘80. Dan Aykroyd e una valanga di cammeo eccellenti per un cult-movie scatenato e grondante grandiosa musica. “La baaandaaaa!” Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

L’impero colpisce ancora (1980)

Sequel molto più cupo e filosofico del precedente, L’impero colpisce ancora conferma che si può fare fantascienza di gran classe e rimanere dentro il cinema che supera il solo concetto di intrattenimento. In alcuni momenti si sfiora la tragedia di stampo shakespeariano, con scene altamente drammatiche come il magnifico finale. Irvin Kershner confeziona quello che da molti (forse troppi…) viene considerato il miglior capitolo dell’intera saga di Guerre stellari. A nostro avviso non è così, ma non siamo di certo lontani...Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Disney +.

Il ritorno dello Jedi (1983)

La chiusura della prima, storica trilogia non poteva avere esito migliore: Il ritorno dello Jedi è una giostra spettacolare e spigliata, divertente e con una sequenza finale che è probabilmente il meglio dell’intero franchise di Star Wars. Richard Marquand organizza un blockbuster da inchino, ricco di spunti e fracassone al punto giusto. E Carrie Fisher nel costume succinto che la immortala anche icona sexy è semplicemente uno spettacolo nello spettacolo. Intrattenimento al massimo livello: che la Forza sia con voi Skywalker! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Disney +.

Harry ti presento Sally (1989)

La vena leggera e ironica di Carrie Fisher viene sfruttata al meglio dalla sceneggiatura perfetta di Nora Ephron e da un cineasta aggraziato quale è Rob Reiner. L’attrice diventa spalla perfetta per Meg Ryan e Billy Crystal, protagonisti impareggiabili della commedia romantica più acclamata degli anni ‘80, e con pieno merito. Harry ti presento Sally ottiene la sola nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, ma ne avrebbe meritate molte altre. Molte...Disponibile su Apple Itunes, NOW.