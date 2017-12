Ricordate Picchiarello? Ecco il trailer di Woody Woodpecker

Picchiarello, in inglese Woody Woodpecker, è una geniale creazione del disegnatore Walter Lantz, che nel 1940, secondo la leggenda, immortalò su carta un fastidioso picchio che aveva disturbato la sua luna di miele, dandogli un carattere dispettoso e una risata particolare, opera del grande doppiatore Mel Blanc.

Protagonista di una serie di cortometraggi prodotti dallo stesso Lantz per la Universal e apparso in cammei in film come Chi ha incastrato Roger Rabbit?, oggi Woody è protagonista di un lungometraggio in live action a lui dedicato, e le immagini hanno fatto storcere il naso ai molti ammiratori dell'originale. Noi vi presentiamo il trailer originale del film di Alex Zamm così potete giudicare in prima persona.

La voce di Woody è di Eric Banza e il cast è composto da Timothy Omundson, Jakob Davies, Thaila Ayala, Graham Verchere, Jordana Largy ed Emily Holmes.

In America Woody Woodpecker uscirà direttamente in DVD e VOD il 6 febbraio 2018.