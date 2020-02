Ricordando Kirk Douglas: Spartacus, Orizzonti di Gloria e gli altri suoi migliori film in streaming

News Cinema

Dove vedere o rivedere i migliori film dell'attore americano, morto ieri all'erà di 103 anni.

Di una cosa a Coming Soon siamo fermamente convinti: il modo migliore per celebrare la memoria di un grande attore o di un grande regista che siano passati a miglior vita, è rivedere i loro film.

Un'operazione che, nell'era dello streaming è o dovrebbe essere alla portata di tutti. Ma, in realtà, spesso ci si accorge che le principali piattaforme disponibili in Italia in realtà sono a volte un po' carenti riguardo tutta quella fascia maggioritaria della storia del cinema che è antecedente - a essere ottimisti - gli anni Ottanta.

È il caso della filmografia di Kirk Douglas, il grande attore americano, l'ultimo grande della sua generazione che ci ha lasciati alla veneranda età di 103 anni. Andando a vedere nel dettaglio quali e quanti film interpretati da Douglas sono disponibili in streaming - partendo magari dalla lista fatta dalla collega Daniela Catelli in un pezzo che celebrava il centesimo compleanno dell'attore, e dal video realizzato da Antonio Bracco - ci accorgiamo che non sono poi tantissimi.

Ci sono, ovviamente, i due film girati da Kirk Douglas con Stanley Kubrick, due titoli che hanno definito in maniera indelebile la carriera dell'attore: Orizzonti di gloria e Spartacus. Il primo a noleggio e in vendida su Rakuten TV e Apple iTunes, il secondo disponibile su Netflix e noleggiabile e acquistabile su Chili, Google Play, Apple iTunes.

Altro storico titolo della filmografia di Douglas che si può vedere in streaming è il western di John Sturges Sfida all'O.K. Corrall, nel quale l'attore interpretava Doc Holliday e l'amico Burt Lancaster, invece, Wyatt Earp: si può noleggiare o acquistare su Google Play o su Apple iTunes.

Non si possono vedere in alcun modo, invece, il suo film d'esordio, Lo strano amore di Marta Ivers, o titoli importantissimi come Le catene della colpa, Le vie della città, Il grande peccatore, Il grande campione.

Non ci sono in streaming nemmeno L'asso nella manica di Billy Wilder, Il bruto e la bella, Brama di vivere o Due settimane in un'altra città di Vincente Minnelli, l'Ulisse di Mario Camerini, mentre su RaiPlay si può vedere Il grande cielo di Howard Hawks, che è un altro western. Apple iTunes propone invece il disneyano 20.000 leghe sotto i mari, nel quale Douglas interpreta il fiociniere canadese Ned Land, rivale del capitano Nemo di James Mason, diretto dal Richard Fleicher de I vichinghi (che invece in streaming non c'è).

Niente streaming disponibile per Sette giorni a maggio di John Frankenheimer, né per il bellico e avventuroso Gli eroi di Telemark di Anthony Mann, ma sempre sul fronte del cinema di guerra Chili propone a noleggio o in vendita Prima vittoria, film di Otto Preminger nel qaule Douglas faceva coppia con John Wayne. Altro western disponibile (su Apple iTunes) è La via del West.

Anche entrando negli anni Settanta, la situazione cambia poco. Non si possono vedere film come Uomini e cobra, la commedia Per amore ho catturato una spia russa, Quattro tocchi di campana, Jack del cactus o Un uomo da rispettare. Ci sono però sia I giustizieri del West, film anche diretto da Douglas (su Infinity), che il bellissimo Fury di Brian De Palma (su Chili).

Degli anni Ottanta di Kirk Douglas ci sono L'uomo del fiume nevoso, diretto da George Miller, e il fantascientifico Countdown dimensione zero : entrambi a noleggio e in vendita su Chili. Niente da fare, invece, per Saturn 3, o per Due tipi incorregibili. E non si trovano in streaming nemmeno gli ultimissimi film dell'attore, quelli degli anni Novanta, come Oscar - Un fidanzato per due figlie, Caro zio Joe o Vizio di famiglia.

Resta da sperare che presto la moltiplicazione dell'offerta e delle piattaforme non si limiti sono a una battaglia sulle nuove produzioni, ma riesca anche a rendere nuovamente disponibile, più di quando non sia adesso, la grande storia del cinema e molti dei suoi titoli più celebri.