Ricordando Burt Reynolds: cinque film in streaming dell'icona di Hollywood

Vogliamo oggi rendere doveroso omaggio all’icona Burt Reynolds, che nasceva a Lansing, Michigan, l’11 febbraio 1936. Insieme a Clint Eastwood è stato il dominatore del boxoffice americano negli anni ‘70, centrando una serie di successi di cassetta che lo hanno reso una star di primissimo piano a Hollywood. Eppure Reynolds ha sempre vissuto il suo status di sex-symbol con enorme senso di autoironia, continuando a divertire e soprattutto divertirsi dentro il sistema industriale dello star-system. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendere omaggio all’attore scomparso tre anni fa confermano una versatilità molto spesso sottovalutata quando si parla della sua carriera. Nella cinquina troverete infatti il più inquietante e disturbante thriller degli anni ‘70, un dramma sportivo, una commedia ridanciana e molto altro. Il tutto ovviamente all'insegna dello stile di Burt Reynolds, ovvero un mix di carisma e ironia. Buona lettura.

Un tranquillo weekend di paura

Quella sporca ultima meta

La corsa più pazza d’America

Boogie Nights - L'altra Hollywood

L’altra sporca ultima meta

Un tranquillo weekend di paura (1972)

Il capolavoro diretto da John Boorman ancora oggi riesce a sconvolgere, un incubo bucolico che getta quattro sventurati e presuntuosi malcapitati di città nei meandri più oscuri e terrificanti dell’America di provincia. Un tranquillo weekend di paura trascina lentamente ma ineluttabilmente lo spettatore in un vortice cinematografico dove ogni ruolo viene ribaltato, un inferno di non-senso capace di ipnotizzare. Pochi film hanno fatto la storia del cinema disturbando quanto questo. E Reynolds per partecipare sceglie di smentire quasi immediatamente il suo ruolo di “macho”, fornendo una prova d’attore molto più sottile di quanto non si capisca a un primo sguardo. Film indimenticabile. Purtroppo...Disponibile su Chili, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quella sporca ultima meta (1974)

Il dramma carcerario diretto dal grande artigiano Robert Aldrich consente a Reynolds di interpretare il personaggio forse più amato della sua carriera, un giocatore che ritrova la sua anima nel luogo in cui molti l'avrebbero invece persa. Quella sporca ultima meta è cinema di cassetta ideato e realizzato con un’idea forte, un’impalcatura narrativa solida e una regia asciutta che serve al meglio l’ambientazione e la sceneggiatura. Grande film di intrattenimento con uno spessore preciso. Memorabile l’ultima scena che racconta di amore per il gioco come poche altre hanno saputo fare. Culto assoluto. Disponibile su Chili.

La corsa più pazza d’America (1981)

Bisogna entrare subito nello spirito della farsa diretta da Hal Needham: sedetevi comodi, stappate la vostra birra e godetevi un cast di all-star disposto a tutto per rendere La corsa più pazza d’America il più possibile assurdo, sgangherato, guascone, irresistibile. Con questo spirito vi ha partecipato Reynolds, che gioca con il suo status prendendosi in giro in maniera spassosa. Un film/calderone che riserva sorprese e colpi bassi, smontando molta retorica e alcuni stereotipi legati al cinema di genere hollywoodiano. A suo modo una critica allo star-system. Comunque un enorme successo di pubblico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Boogie Nights - L'altra Hollywood (1997)

La seconda parte della carriera di Reynolds viene risollevata da Paul Thomas Anderson, che gli offre il ruolo scintillante di un regista di film porno nel suo affresco sfarzoso e tagliente sul mondo dell’industria a luci rosse. Boogie Nights diventa immediatamente un film di culto, una sorta di paradosso cinematografico di grandiosa energia e incorniciato magnificamente da un cineasta come nessun altro. Per Reynolds arrivano il Golden Globe e la nomination all’Oscar come non protagonista. Venne sconfitto a sorpresa dal Robin Williams di Will Hunting - Genio ribelle. Decidete voi chi meritava la statuetta...Disponibile su Chili, Google Play, Amazon Prime Video.

L’altra sporca ultima meta (2005)

Sempre disposto a ridersi addosso, Reynolds torna a giocare con il suo personaggio più iconico nel remake-aggiornamento che vede protagonista un Adam Sandler al suo meglio. Il film diretto da Peter Segal aggiorna il classico di Aldrich portando il ritmo a livelli più alti, garantendo divertimento scorretto ma indubbiamente efficacissimo. Chris Rock primeggia nella commedia, alcuni momenti sono davvero spassosi. L'altra sporca ultima meta conquistò il botteghino a suon di milioni di dollari. A nostro avviso uno dei più riusciti della carriera di Sandler. E di Reynolds. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix.