Ricomincio da noi: Imelda Staunton e Timothy Spall danzano in una clip esclusiva del film

Non è mai troppo tardi sarà la vostra nuova filosofia di vita, dopo aver visto Ricomincio da noi. Questo film diretto da Richard Loncraine racconta la terza età con uno sguardo originale e divertente, in cui i personaggi hanno una chance di ritrovare loro stessi e forse è meglio che non se la facciano sfuggire. Imelda Staunton interpreta una signora borghese, sposata da quarant'anni, che se ne va di casa quando scopre che il marito ha una relazione con la sua migliore amica. Si rifugia dalla sorella sessantenne un po' fricchettona che vive da sola. Grazie a lei si appassiona alla danza dove conosce il personaggio interpretato da Timothy Spall.

Il film ha inaugurato la 35ª edizione del Torino Film Festival e esce nelle sale italiane l'8 marzo distribuito da Cinema. In questa clip in esclusiva di Ricomincio da noi, vediamo i due protagonisti "costretti" a scegliersi ad una lezione di ballo e muovere insieme i primi passi. E non senza imbarazzo.



Ricomincio da noi: Clip italiana esclusiva - HD